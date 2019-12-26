رياضة | عبد الحفيظ يكشف حقيقة إيقاف أيمن أشرف أمام بلاتينوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ يكشف حقيقة إيقاف أيمن أشرف أمام بلاتينوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة غياب أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر أمام بلاتينيوم الزيمبابوي والمقرر لها السبت المقبل بسبب حصوله على البطاقة الحمراء خلال مباراة النجم الساحلي التونسي.

ويستقبل الأهلي ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي مساء السبت المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"البطاقة الحمراء التي حصل عليها أيمن أشرف في مباراة النجم الساحلي عقابها الإيقاف لمباراة واحدة فقط".

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وأضاف :"أيمن حصل على البطاقة الحمراء في لقطة عادية بكرة القدم وليس لها أي علاقة بالسلوك سواء عدواني أو احتجاج على حكم اللقاء وبالتالي فإن عقوبة طرده في المباراة الغياب عن مباراة واحدة فقط".

وتابع :"بالتالي فإن أيمن أشرف يحق له المشاركة في مباراة الأهلي المقبلة أمام بلاتينيوم لأنه نفذ عقوبة الإيقاف لمباراة أمام الهلال السوداني".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط خلف النجم الساحلي حيث حقق الفوز في مباراة وتلقى هزيمة في لقاء أخر.