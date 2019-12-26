رياضة | مبابي يكشف سر جديد في فشل انتقال نيمار إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبابي يكشف سر جديد في فشل انتقال نيمار إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن دوره في إقناع زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا، بالبقاء في حديقة الأمراء هذا الموسم. وقال مبابي في تصريحات نقلها موقع "le10sport": "كنت أتحدث معه كل يوم، وأطالبه بالبقاء". Advertisements

وأضاف: "قلت له، لا يمكنك أن ترحل وتحرمنا من موهبتك المجنونة، يجب أن تكون رقم 1 في أي فريق، كما هو الحال في باريس، لن تجد ذلك في برشلونة". وتابع كيليان: "إذا غادرت الآن، فسيكون الأمر بمثابة فوضى هائلة، فلدينا قصة لنكتبها معًا هنا". وأتم: "قلت له يمكننا أن نعيش موسمًا رائعًا في باريس سان جيرمان".

وارتبط اسم نيمار بالعودة إلى برشلونة على مدار فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، حيث أعرب عن رغبته في العديد من المناسبات بالرحيل عن سان جيرمان.