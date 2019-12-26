رياضة | أين هم الآن؟.. لاعبو ليفربول في بداية العقد الحالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أين هم الآن؟.. لاعبو ليفربول في بداية العقد الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُسدل الستار بعد أيام قليلة على عام 2019 وعلى حقبة جديدة تشمل عِقد جديد، يشمل عشر سنوات منذ بدأت بالعام 2010 وتنتهي بمجرد بداية العام القادم 2020.

وبالنظر لفريق ليفربول الإنجليزي العريق، وتشكيلة لاعبيه في بداية هذه العشرية، سنجد إختلافاً جدرياً، ليس على مستوى الأفراد فقط، بل على مستوى جودة اللاعبين أيضاً، يكفي القوي أن الفريق يمتلك 4 لاعبين ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم لهذا العام 2019، وفق صحيفة فرانس فوتبول.

خاض ليفربول أولى مباريات الحقبة يوم 2 يناير، عام 2010 ضد ريدينج في بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، وانتهت بالتعادل 1-1، حيث تقدم ريدينج عبر سيمون تشيرش، وتعادل الريدز بفضل القائد ستيفين جيرارد.

ويأخدكم "الخليج 365 الرياضي" لأعضاء فريق ليفربول في هذه المباراة.

حارس المرمى – بيبي رينا

مثل الريدز من 2004 إلى 2013، ورحل لأندية نابولي وبايرن ميونخ، ويلعب حالياً مع ميلان الإيطالي، وبقي الحارس الأساسي للريدز طوال فترة تمثيله للفريق.

الظهير الأيسر – فابيو أوريليو

تأثرت مسيرته كثيراً بالإصابات المتتالية، رحل عن الفريق للإنضمام لنادي جريميو البرازيلي عام 2012، إعتزل بسن الـ 34 عاماً في عام 2014.

قلب الدفاع – جيمي كاراجر

أحد أيقونات فريق ليفربول، اللذي لم يرتد قميصاً غيره طوال فترته الإحترافية كلاعب في قلب الدفاع وأحياناً ظهير أيمن، يعمل حالياً محللاً في قناة سكاي سبورت الشهيرة.

قلب الدفاع - مارتن سكرتيل

إنضم للريدز عام 2007 في شهر يناير من نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي، وظل مع الفريق حتى عم 2016، رحل لأندية فناربخشه وأتلانتا، قبل أن يستقر به المطاف حالياً مع نادي إسطنبول بشكاشهير التركي.

الظهير الأيمن - ستيفين داربي

كان يبلغ 21 عاماً حين خاض تلك المباراة، ذهب لأندية نوتس كاونتي وروتشدال وبرادفورد سيتي، ثم نادي بولتون واندررز، إعتزل كرة القدم االعام الماضي بعد معاناته من مرض في الأعصاب.

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الجناح الأيسر - إيمليانو إنسوا

توسم الجميع في اللاعب الأرجنتيني مستقبلاً كبيراً، إلا أنه غادر الفريق في عام 2010 نحو جلطة سراي التركي، ومنه لسبورتينج لشبونة وأتليتيكو مدريد ورايو فايكانو، وينشط حالياً مع شتوتجارت الألماني.

وسط الملعب – ستيفين جيرارد

أحد أبرز أساطي ليفربول عبر تاريخه، وأحد أهم لاعبي وسط الملعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، سجل الهدف الوحيد في المباراة.

رحل عن ليفربول عام 2015 وخاض تجربة قصيرة مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، ويدرب حالياً فريق رينجرز الإسكتلندي.

وسط الملعب – لوكاس ليفا

كانت بداية إنطلاقة البرازيلي مع ليفربول، خاض أكثر من 300 مباراة بقميص الفريق، قبل أن يغادر صيف عام 2017 نحو لاتسيو الإيطالي، حيث يلعب حالياً.

الجناح الأيمن – ديريك كويت

يعد الهولندي أحد أهم أفراد ليفربول في الحقبة السابقة على المستوى التكتيكي، غادر النادي عام 2012 نحو فناربخشه ومنه لصفوف فينورد، قبل أن يعتزل ويتولى إداة أكاديمية النادي الهولندي.

قلب الهجوم – دافيد نجوج

توقع له الكثيرون مستقبلاً مشرقاً، لكنه خيب الآمال ورحل عام 2011نحو بولتون وسوانزي، ومنه إلى ريم الفرنسي وبانيونيوس اليوناني ثم روس كاونتي وبدوابيست هونفيد المجري، قبل أن يحط الرحال في فيتنام مع نادي هو تشين مين سيتي حالياً.

قلب الهجوم - فيرناندو توريس

كان واحداً من أفضل مهاجمي العالم في ذلك الوقت، رحل عن ليفربول بعد عام من هذه المباراة، تحديداً في يناير عام 2011 حين رحل لتشيلسي في أغلى صفقة تتم بين ناديين إنجليزيين في هذا التوقيت.

ترك ليفربول وفي حصيلته 81 هدف في 142 مباراة، ليذهب لتشيلسي حيث إنطفأ نجمه نسبياً، ومنه ذهب لميلان وناديه الأسبق أتليتيكو مدريد ، ثم ساجان توسو الياباني، قبل أن يعتزل الكرة عام 2019.

وكان ليفربول يضم بين صفوفه عد لاعبين وأبرزهم الدانماركي دانييل آجر والأرجنتيني خافير ماسكيرانو والإنجليزي جلين جونسون والهولندي رايان بابل وغيرهم.