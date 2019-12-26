رياضة | أخبار برشلونة اليوم: البرسا يتخلص من نجم الفريق وصدمة للجماهير بشأن فالفيردي ومفاجأة عن عودة نيمار من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم: البرسا يتخلص من نجم الفريق وصدمة للجماهير بشأن فالفيردي ومفاجأة عن عودة نيمار من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء 25 - 12 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع فوز البارسا على حساب فريق ديبورتيفو ألافيس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء الموافق 25 - 12 - 2019 :-

- كوتينيو كلمة السر في ميركاتو برشلونة 2020

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن برشلونة يملك مخططاً كبيراً في الميركاتو الصيفي، مشيرة إلى أن هذا المخطط متوقف بشكل كبير على قدرة النادي الكتالوني في بيع نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو المعار في الوقت الراهن إلى بايرن ميونخ الألماني، ويملك البايرن حق شراء عقد كوتينيو مقابل 120 مليون يورو، لكن صحيفة " دياريو سبورت " تؤكد أن بايرن ميونخ لن يقدم على تفعيل هذا البند في الصيف المنتظر.

- سبورت: برشلونة يصدر قراره ويقرر التخلص من نجم الفريق

أشارت صحيفة " دياريو سبورت " أن برشلونة يعتزم إجراء تغييرات كبيرة داخل صفوفه في الموسم المقبل، من خلال التخلي عن عدد كبير من اللاعبين، يتقدمهم سيميدو، والذي كان خلال الصيف الماضي لاعباً لا يمكن المساس به داخل أسوار " الكامب نو ".

- برشلونة يصدم جماهيره بقرار مفاجيء

أكدت صحيفة " دياريو سبورت "، أن برشلونة يسعى إلى إقناع مدربه إرنستو فالفيردي بتجديد تعاقده مع النادي الكتالوني عاماً آخر، وبحسب الصحيفة الشهيرة، فإن عقد فالفيردي ينتهي في صيف العام 2020، مع وجود خيار التمديد لعام إضافي، وهي الخيار الذي لا يملك النادي القدرة على تفعيله إلا بموافقة فالفيردي نفسه.

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- إنتر ميلان يدخل المنافسة على ضم نجم جديد من برشلونة

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي إنتر ميلان يرغب في التعاقد مع الإسباني كارليس ألينيا لاعب وسط نادي برشلونة في يناير القادم، ويريد نادي إنتر ميلان التعاقد مع ألينيا في الشتاء القادم لتدعيم مركز الوسط في الفريق بأسرع وقت.

- مفاجأة.. برشلونة يغري مدافع اليوفي

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك حالة هدوء نسبي في برشلونة، ودي ليخت ليس هدفا للبارسا، وأضافت الصحيفة: "داخل برشلونة يرون أن خيارات التعاقد معه تصل إلى 0%، نظرًا لأن قيمته السوقية سوف تبلغ 150 مليون يورو كحد أدنى في صيفي 2020 و2021".

- تقارير اسبانية: نيمار يضع شرطا للتنازل عن قضيته أمام برشلونة

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:" اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور يتعهد بالتصالح مع ناديه السابق برشلونة في حالة واحدة وهي إذا تعهد النادي الكتالوني بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعدها سيبدأ الفريق القانوني للنجم الدولي البرازيلي بإجراءات التصالح مع إدارة نادي برشلونة الاسباني بشأن عدم حصوله على مكافأة التجديد لعقده الأخير رفقة البارسا، عندما تتأكد عودة اللاعب إلى ملعب كامب نو وحصوله على راتبه القديم".

- إدارة برشلونة تستعد بقوة للميركاتو الصيفي القادم

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية" إن عودة نيمار لملعب كامب نو، ستكون مشروطة بإستمراره في تقديم مستوى مميز رفقة سان جيرمان، حتى نهاية الموسم، وأكدت أن وضع نيمار بشأن العودة إلى كامب نو في الميركاتو المقبل يختلف عن الصيف الماضي؛ لأنه سابقًا كان القرار يعود لإدارة سان جيرمان، والتي بالغت في الشروط المالية، للسماح برحيل اللاعب البرازيلي.