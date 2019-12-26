رياضة | أول تعليق من عبدالله السعيد بعد الفوز على دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من عبدالله السعيد بعد الفوز على دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز إف سي ، على أهمية الفوز الذي حققه الفريق اليوم، الأربعاء، على حساب وادي دجلة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وتحدث السعيد لقناة أون سبورت: "الفوز على دجلة مهم جدًا خاصة أنه جاء بعد سلسلة من النتائج الصعبة، وكنا نحتاج لهذا الفوز".

وأضاف نجم نادي بيراميدز: "فريق دجلة منظم قدم أداءً مميزًا خلال اللقاء وكانت ومباراة صعبة، ولكننا تمكنا من الفوز وسعيدون بالحصول على النقاط الثلاث".

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وتابع السعيد: "عبد العزيز عبد الشافي يعطي اللاعبين أريحية ولديه قدرة على رفع الضغط عن اللاعبين، وهذا ما حدث فبرغم النتائج السلبية في الفترة الأخيرة إلا أننا لعبنا بأريحية وقدمنا أداءً طيبًا في آخر مباراتين، لدينا فريق جيد وكنا نحتاج فقط للفوز من أجل العودة لمكانة جيدة في الجدول".

واتم: "الدوري ما زال طويلًا، فقدنا نقاط ولكن لا يجب تضخيم الأمور، لم نسقط ونسير في إفريقيا بشكل جيد، أدانا تذبذب بعض الشيء في الدوري ولكننا قادرون على العودة للمنافسة".

وحقق بيراميدز فوزًا صعبًا على وادي دجلة في مباراة اليوم ليرفع رصيده إلى النقطة 16 في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري.