الامارات | المنصوري: «دبي ريسينغ» جاهزة لتغطية مهرجان محمد بن راشد للقدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن المنصوري: «دبي ريسينغ» جاهزة لتغطية مهرجان محمد بن راشد للقدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قناة «دبي ريسينغ» عن تغطيتها ومواكبتها لفعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة 2020، الذي ينطلق غداً ويستمر حتى 4 يناير المقبل، في مدينة دبي الدولية للقدرة بمنطقة سيح السلم، والتي تتوج بكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة 2020 لمسافة 160 كم، بمشاركة أبرز الفرسان في العالم إلى جانب مجموعة من أفضل فرسان القدرة بالإمارات والعالم العربي.

وكشف المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام أحمد المنصوري، عن استعداد قنوات «دبي ريسينغ» لهذا الحدث من خلال مجموعة البرامج الخاصة والإعلانات التلفزيونية والفواصل الخاصة برؤية تلفزيونية مختلفة عن بقية الأعوام الماضية، وذلك من خلال بث تقارير عن تحضيرات السباقات واستضافة نخبة الضيوف والمحللين للحديث عن البطولة في نسختها الجديدة، فضلاً عن التغطية الشاملة لكل التحضيرات وراء الكواليس. وأكد في تصريحات صحافية أن «تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، ومن خلال قناة دبي ريسينغ، أعد خطة عمل متكاملة لمواكبة الحدث الرياضي المهم تسبق النقل المباشر عبر التغطية الميدانية من مدينة دبي الدولية للقدرة في منطقة سيح السلم»،مشيراً إلى «جاهزية فريق عمل متكامل للتغطية المباشرة لهذه المنافسات من خلال ما يزيد على 95 فنياً وإعلامياً، واستخدام أجهزة ومعدات حديثة لنقل هذا الحدث الرياضي المهم، بالإضافة إلى نقل وقائع المهرجان وحتى ختام البطولة وتتويج الفائز باللقب، وذلك بمشاركة مذيعي القناة وفرق العمل الإعلامية والفنية في تلفزيون دبي بقنواته وإداراته المتعددة».