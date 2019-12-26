الامارات | دوري للتنس في أبوظبي منتصف يناير 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن دوري للتنس في أبوظبي منتصف يناير 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم دوري أبوظبي للتنس برعاية مبادلة، منتصف يناير المقبل، ويختتم بمهرجان احتفالي في شهر أبريل من عام 2020، بإشراف إدارة مدينة زايد الرياضية، ورعاية ويلسون، وتحت مظلة اتحاد الإمارات للتنس.

ويضم الدوري فئات تحت 10 - 12 - 14 - 18 سنة، و18 سنة فما فوق، بمجموع جوائز 40 ألف درهم. كما أعلن المجلس عن إطلاق دوري المدارس للتنس.