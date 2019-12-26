الامارات | بطولة العين الدولية لقفز الحواجز تنطلق اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة العين الدولية لقفز الحواجز تنطلق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق صباح اليوم على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف بطولة العين الدولية لقفز الحواجز من فئة ثلاث نجوم، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس نادي العين للفروسية والرماية والغولف، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي وشركة لونجين.

ويشارك في البطولة عدد كبير من فرسان وفارسات قفز الحواجز من الإمارات ومن مختلف أنحاء العالم، وتقام الفعاليات على مدى ثلاثة أيام، وتتزامن مع دولية العين بطولة دولية من فئة النجمة الواحدة تطرح تحديات التنافس أمام الفرسان، والمزيد من فرص المشاركة الدولية حسب ما يتناسب مع خبراتهم وقدرات خيولهم، واكتسابهم مهارات الأداء والتنافس مع كوكبة من فرسان القفز حول العالم.