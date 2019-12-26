الامارات | سالم عبدالرحمن يشارك في بطولة العالم للشطرنج اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن سالم عبدالرحمن يشارك في بطولة العالم للشطرنج اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، اليوم، مشاركته في بطولة العالم للشطرنج الخاطف والسريع على كأس الملك سلمان، التي تقام بالعاصمة الروسية موسكو حتى 31 الجاري، بمشاركة أبرز 100 لاعب على مستوى العالم، يتقدمهم البطل النرويجي كارسن، وتبلغ جوائزها مليوني دولار. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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