الامارات | 3 ميداليات لـ «شطرنج الفجيرة» في الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ميداليات لـ «شطرنج الفجيرة» في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز لاعب نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة محمد اليليلي بالميدالية الذهبية وكأس المركز الأول في بطولة كأس رئيس الدولة التي أقيمت في العاصمة أبوظبي، ضمن فئة الناشئين، وحصد زميله خليفة الحفيتي المركز الثاني للبطولة في الفئة نفسها، بينما فاز اللاعب عمار السدراني بالمركز الثالث في فئة الرجال، في أفضل مشاركة للنادي بالموسم 2019، بعد أن شارك بثلاثة لاعبين حصلوا جميعاً على ميداليات.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة محمد الزعابي: «نبارك للاعبين الفائزين أداءهم الفني العالي، متمنين لهم المزيد من النجاح، ولزملائهم الاجتهاد بشكل أفضل للارتقاء بمستواهم».