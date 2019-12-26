شكرا لقرائتكم خبر عن عبيد الشامسي نائباً لرئيس مجلس إدارة نادي الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي اجتماعه الدوري الأول، برئاسة محمد بن هندي، بمقر النادي بشركة الشارقة للاستثمار، يوم الأحد الماضي، وتم خلال الاجتماع انتخاب عبيد الشامسي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، بالإضافة لمهامه رئيساً للمكتب القانوني بالنادي، كما تم تجديد الثقة في جميع أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشركات والإدارات المختلفة في النادي. حضر الاجتماع الأمين العام للنادي ناصر بن عفصان، ورئيس شركة كرة القدم محسن مصبح، ورئيس المركز الإعلامي سعيد فيروز، ورئيس إدارة الألعاب الجماعية محمد عبيد الحصان، ورئيس شركة الاستثمار إبراهيم الجروان، ورئيس إدارة الألعاب الفردية المهندس سليمان الهاجري، ومشرف الفريق الأول لكرة القدم محمد سعيد بوزنجال. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | عبيد الشامسي نائباً لرئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.