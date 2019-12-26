الامارات | العنبري: وضعنا خطة متوازنة لتعويض غياب إيغور

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: وضعنا خطة متوازنة لتعويض غياب إيغور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، أنه سيضع خطة لتعويض غياب لاعب الفريق المحترف، البرازيلي إيغور كورنادو، عن الملاعب لمدة شهرين، بسبب الإصابة الأخيرة التي تعرض لها الأخير، لافتاً إلى أنه سيعتمد على اللعب الجماعي والأسلوب المتوازن خلال المباريات المقبلة، في مقدمتها مباراة الفريق المرتقبة، غداً، أمام الظفرة في الجولة 11 لدوري الخليج العربي.

وقال العنبري في المؤتمر الصحافي، الذي عقد بمقر النادي، أمس: «رغم أن الشارقة سيتأثر بغياب لاعب مهم مثل المحترف البرازيلي إيغور كورنادو، إلا أن الجهاز الفني سيسعى لإيجاد الحل الأمثل والطريقة الأفضل لتعويض غيابه».

وأشار العنبري الى أن الدوري الإماراتي خسر لاعباً مهماً، لكن هذه هي كرة القدم.

وأضاف: «لدينا ثقة كبيرة بلاعبي الفريق، والشارقة يضم مجموعة جيدة، وأتمنى أن يكون لدينا الحل الأنسب لتعويض غياب إيغور، وأتمنى للاعب عاجل الشفاء والعودة إلى الملاعب بشكل أقوى».

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ووصف العنبري اللاعب البرازيلي بأنه صاحب شخصية.

وكان إيغور قد تعرض للإصابة بقطع كامل في العضلة الضامة، خلال مباراة الشارقة الأخيرة أمام حتا في كأس رئيس الدولة.

وبخصوص إصابة اللاعب ريان منديز، أكد العنبري أن ريان لن يكون جاهزاً بنسبة 100% لمباراة الظفرة.