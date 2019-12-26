الامارات | 10 لقطات جذبت الأنظار في الكأس.. أبرزها عملية كورنادو

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لقطات جذبت الأنظار في الكأس.. أبرزها عملية كورنادو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباريات دور الـ16 من كأس رئيس الدولة إثارة كبيرة، رغم خلوها من النتائج غير المتوقعة، وتأهل الأندية الثمانية التي كانت حظوظها أكبر في الصعود إلى ربع النهائي، إذ انتهت مباراتان فقط بفارق هدفين، بينما حسمت ركلات الترجيح نتيجة مباراتين، كما انتهت أربع مباريات بفارق هدف واحد، «الإمارات اليوم» رصدت 10 لقطات جذبت الأنظار في ثمن نهائي الكأس، نستعرضها على النحو التالي:
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