الامارات | ريجيكامب: أحترم جمهور الوصل.. وحضوره المباريات قرار يخصه

شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيكامب: أحترم جمهور الوصل.. وحضوره المباريات قرار يخصه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، أنه سعيد بفوز فريقه على خورفكان بهدف دون رد، وتأهله للدور ربع النهائي في مسابقة كأس رئيس الدولة، مشيراً إلى أنه سيركز على المباراة المقبلة في الدوري، واصفاً اللاعب ليما بأنه من أفضل اللاعبين في الدوري الإماراتي، وأن هذا التقييم مبني على مستواه عبر سنوات عدة، وعن غياب جمهور الوصل عن المدرجات في الفترة الأخيرة، قال: «دائماً أحترم الجمهور، وبالتأكيد فإن المباراة ستكون ممتعة أكثر لو الجمهور حضر، لكن هذا خيارهم، ولا أدرى لماذا تسألونني مثل هذه الأسئلة».

يذكر أن المباراة شهدت حضوراً جماهيرياً متواضعاً في المدرجات، بلغ 325 مشجعاً فقط.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحافي عقب مباراة خورفكان، أول من أمس، التي انتهت بفوز الوصل بهدف دون رد سجله فابيو ليما: «ليما لاعب مهم ونحن بحاجة إليه، ولدينا لاعبون آخرون لديهم إصابات وهم بمثابة العمود الفقري للفريق، لأنهم جميعهم تقريباً يلعبون في خط الوسط، ولا أقلل من قدرات أحد، وسعيد بتعاملي مع هؤلاء اللاعبين ولدينا أربعة أو خمسة لاعبين جيدون، لكنني أتمنى رؤية عطاء أكثر من هؤلاء اللاعبين في المباريات، مثلما يفعل ليما».

وعن مستوى الوصل في مباراة خورفكان، قال: «كانت هناك بعض التمريرات الخاطئة، وهذا الأمر لم نعتده، لذلك كانت المباراة صعبة».

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ورفض ريجيكامب التعليق على مسألة استقطاب لاعبين خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، لافتاً إلى أنه مع عودة اللاعبين المصابين سيكون الفريق أقوى، وأضاف: «أثق باللاعبين الموجودين وأحترمهم وهذا ليس التوقيت المناسب للحديث في هذا الأمر، ولابد من الجلوس مع إدارة النادي».

مدرب خورفكان: عانينا الإصابات في أول 23 دقيقة

أكد مدرب خورفكان، الصربي غوران توزديفتش، أن فريقه لم يخطط لبلوغ الوقت الإضافي أو ركلات الجزاء خلال المباراة، لكنه كان يخطط لإراحة بعض اللاعبين الأساسيين، للمحافظة عليهم كون تركيز فريقه ينصب على مباريات دوري الخليج العربي، لافتاً إلى أن خورفكان عانى مشكلة الإصابات في صفوف اللاعبين بأول 23 دقيقة للمباراة، مشيراً إلى خروج كلٍّ من أحمد إبراهيم ونواف راشد في الشوط الأول بسبب الإصابة، مؤكدا أن بعض اللاعبين شاركوا لأول مرة.

وقال في المؤتمر الصحافي: «كانت خططنا أن ندفع باللاعبين الأساسيين في الشوط الثاني، لكن الإصابات غيرت كل ترتيباتنا في هذا الخصوص».