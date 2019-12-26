شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. لاعبو الزمالك يفتقدون الهوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتب لاعبو فريق الكرة بنادى الزمالك حلقة جديدة من مسلسل التعثر والإخفاق فى مشوارهم بالدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2019-2020، بفقدان نقطتين جديدتين بالتعادل السلبى أمام الإنتاج الحربى، عاجزين عن التسجيل للمباراة الثانية على التوالى، عقب تعادل سلبى آخر فى مواجهة سموحة، بالجولة الماضية، وما سبقها من خسارة كارثية على يد طلائع الجيش فى السويس بثلاثية، ليفقد الفريق 12 نقطة خلال أول 9 مباريات له فى المسابقة هذا الموسم، محتلاً المركز الرابع بفارق 12 نقطة كاملة عن الأهلى، المتصدر لجدول الترتيب بالعلامة الكاملة من 8 مباريات فقط.

كذلك طارق حامد فى المباراة نفسها، والتى كان خلالها الأكثر تمريراً للكرة للمناطق الأمامية بـ36 تمريرة بنسبة نجاح 44%، وكان طارق الأفضل فى استخلاص الكرة أيضاً بين جميع لاعبى الفريق، ونجح فى قطع 18 كرة على مدار شوطى اللقاء، وتميز المغربى أشرف بن شرقى بالأكثر نجاحاً فى المراوغة بعمل 4 مراوغات ناجحة خلال مواجهة الطلائع، ولكن فى الوقت نفسه حقق رقماً سلبياً كأكثر لاعب فى المباراة فقد الكرة وذلك برصيد 6 مرات. فرجانى ساسى أحد أبرز نجوم الزمالك فى الموسم الماضى، ظهر بشكل سيئ للغاية فى مباريات الفريق الأخيرة، وكان الأكثر ارتكاباً للأخطاء خلال مواجهة طلائع الجيش برصيد 3 مرات. تكرر الأمر فى مباراة الإنتاج الحربى، وكان مصطفى محمد هو الأكثر تسديداً على المرمى برصيد 3 تصويبات.

بن شرقى عاد بأرقامه السلبية، وكان هو الأكثر فقداناً للكرة فى مباراة سموحة من بين جميع لاعبى الزمالك، وفقدها فى 12 مرة، كما كان الأكثر فشلاً فى المراوغة، وذلك فى 5 مرات، كما أن المدافع الهداف محمود علاء، والذى اعتلى صدارة هدافى الفريق فى الموسم الماضى، قام بمحاولة وحيدة على المرمى خلال آخر 3 مباريات للفريق بالدورى. الفاعلية الهجومية للفريق بشكل عام جاءت سلبية للغاية، فبالمقارنة بآخر أسوأ انطلاقة للزمالك فى الدورى فى موسم 2009-2010، والتى خسر خلالها الفريق 4 مباريات، وتعادل فى 2، وفاز فى 3 فقط، تمكن الفريق آنذاك من تسجيل 11 هدفاً، بينما اكتفى لاعبو الزمالك فى أول 9 مباريات لهم بالموسم الجارى بتسجيل 8 أهداف فقط، بواقع 0.89 هدف فى المباراة الواحدة.