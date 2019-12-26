شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال في «القلعة البيضاء» بعد مسلسل نزيف النقاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الحزن والغضب داخل نادى الزمالك وجماهيره وأعضائه بسبب سوء نتائج الفريق الكروى الأول ببطولة الدورى الممتاز واستمرار مسلسل نزيف النقاط، خصوصا بعدما سقط الفريق فى فخ التعادل السلبى مع الإنتاج الحربى فى الجولة الماضية ببطولة الدورى، والتى على إثرها صبت الجماهير جام غضبها على اللاعبين وطالبت الإدارة بسرعة التدخل ووضع حد لنزيف النقاط قبل فوات الأوان، ولاسيما فى ظل اتساع الفارق مع المنافسين بعد كل جولة يفقد فيها الفريق العديد من النقاط منذ بداية الموسم، حيث سبق أن خسر الفريق من إنبى وطلائع الجيش، وتعادل مع نادى مصر وتعادل مؤخرًا مع الانتاج الحربى. وشنت الجماهير البيضاء الغاضبة موجة عاصفة من الانتقادات للاعبين، وطالبت الإدارة بمعاقبتهم، خصوصا أن أداءهم ونتائجهم لا ترقى لمستوى الزمالك، فضلا عن افتعالهم العديد من الأزمات بسبب مستحقاتهم المالية المتأخرة وعدم مراعاتهم لظروف النادى. من جانبه، أكد مرتضى منصور، رئيس النادى، أنه سيستدعى الجهاز الفنى واللاعبين لجلسة كشف حساب فى الدورى بعد عودتهم من زامبيا، مؤكدًا أن ما يحدث مع الفريق أمر لا يصدقه عقل، وأن هناك مؤامرة خبيثة تحاك ضد الفريق لإيقاف مسيرته وتعطيله عن تحقيق هدفه لتصفية حسابات شخصية، «من خلال عمل سحر أسود للفريق».

وقال رئيس الزمالك: «ما يحدث الآن مع الزمالك أمر لا علاقة له بكرة القدم، لا من قريب ولا من بعيد، بدليل كم الفرص والأهداف المهدرة فى كل مباراة بغرابة شديدة، لدرجة أن فرصا مشابهة سبق أن أحرزها لاعبو الزمالك بسهولة كبيرة».

وقال: «للأسف، إن مثل هذه الأمور الشيطانية تؤثر سلبا على أداء التحكيم، بدليل تغاضى حكم مباراة الزمالك والإنتاج عن احتساب ضربة جزاء صحيحة بنسبة ١٠٠%، لكننى ألتمس له العذر لأنه لم يرها تحت تأثير السحر وأعمال الشعوذة»، مؤكدًا «أن هذه الأمور لا يصح معها أن نلعب كرة قدم». وتساءل: «كيف يعقل أن الأهلى هو الفريق الوحيد الذى لم يُمنَ مرماه سوى بهدف واحد فى ٨ مباريات، فضلًا عن أنه النادى والفريق الأكثر مجاملة من الحكام، بدليل مباراته أمام الاتحاد السكندرى التى تغاضى الحكم فيها عن احتساب هدف صحيح لزعيم الثغر، فى حين أنه احتسب هدفًا للأهلى من تسلل واضح؟».

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يأتى هذا فيما أكد رئيس الزمالك أن اللاعبين يؤدون بشكل جيد فى المباريات، ولكن إذا استمرت هذه الأعمال فلن يتمكن اللاعبون من إحراز أى أهداف ولو لعبوا ١٠٠ مباراة.

وقام مرتضى منصور بإجراء اتصال هاتفى باللاعبين عن طريق أحمد زاهر، المدير الإدارى للفريق، فى مكالمة جماعية للفريق من أجل التأكيد على مساندته لهم، وأن مجلس الإدارة بالكامل يدعمهم قبل المباراة المهمة أمام زيسكو يونايتد الزامبى يوم السبت المقبل.

وقال «منصور» للاعبين إن عليهم عدم الالتفات لأى انتقادات لهم، وإنه يثق فى قدرتهم على تخطى تلك النتائج وكامل الدعم لهم منه. وطالب رئيس النادى اللاعبين بالعودة من زامبيا بحصد الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو استعادة اللقب الإفريقى بكامل الدعم للاعبين والجهاز الفنى.

من جهة أخرى، يعتزم مجلس الإدارة التقدم باحتجاج رسمى ضد أحمد الغندور، حكم مباراة الإنتاج، والمطالبة بعدم إسناد أى مباراة للأبيض له، خصوصا أن النادى فى خصومة مع عمه جمال الغندور الذى أصدر تعليماته للحكام ضد الزمالك.