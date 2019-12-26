شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعالج الأخطاء قبل مواجهة زعيم الثغر في البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى، اليوم الخميس، معسكرا مغلقا لمدة ٤٨ ساعة بأحد فنادق الإسكندرية، وذلك استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى، في ذهاب دور الـ٨ من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، المقررة السبت المقبل. ويسعى الجهاز الفنى للإسماعيلى لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب لتسهيل مباراة العودة وحسم الصعود للدور قبل النهائى.

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وينتظر أن يركز الجهاز الفنى على علاج الأخطاء الفنية التي وقع فيها اللاعبون لتجنب تكرارها وتصحيح الأوضاع بسبب نزيف النقاط التي طارد الفريق مؤخرا بالدورى الممتاز.

واستقر الجهاز الفنى، بقيادة أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة، على قيد محمود البدرى، الظهير الأيسر للفريق، في القائمة العربية، بعد المستوى الجيد الذي قدمه اللاعب في مباريات الفريق السابقة. يأتى ذلك في إطار حرص النادى على تدعيم هذا الجانب قبل مباريات الفريق القادمة بالبطولة، وذلك بعد ثورة الغضب التي انتابت الجميع بعد الخسارة الأخيرة من المقاولون العرب بهدفين للا شىء في الدورى.

وخاض الفريق تدريباته، أمس، على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية ضمن تحضيرات الفريق للقاء الاتحاد، وبدأ المران بعمليات الجرى حول الملعب، وتم عمل تقسيمة مصغرة للاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة المقاولون بالأمس.