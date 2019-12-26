الأندية السعودية بعد "العالمية" لا تعرف طعم البطولات

لم يعرف النصر والاتحاد طعم الفوز بالألقاب بعد عودتهما من مشاركتهما في مونديال الأندية عامي 2000 و2005، بينما يستهل الهلال يوم الخميس مشواره المحلي بعدما حل في المركز الرابع عالمياً بالبطولة التي اختتمت مؤخراً.

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وعاد النصر إلى السباق المحلي عقب 11 يوماً من نهاية مشاركته العالمية التي سجل فيها 5 أهداف وتلقى 8، وانتصر مباشرة على الاتفاق بثلاثة أهداف، إلا أنه غادر كأس ولي العهد أمام الشباب، وحل رابعاً في الدوري خلف الاتحاد والأهلي والشباب.

أما اتحاد جدة، فحل رابعاً في مونديال أندية العالم 2005، بعدما فاز على الأهلي المصري وخسر أمام ساوباولو وسابريسا البرازيلي 3-2 في كلا المباراتين، وعندما عاد إلى الدوري فاز على الأنصار برباعية، وغادر كأس ولي العهد أمام الأهلي، وحل ثالثاً في الدوري خلف الشباب والهلال .

ومؤخراً اختتم الهلال مشاركته المونديالية بحلوله رابعاً خلف ليفربول الإنجليزي وفلامنغو البرازيلي ومونتيري المكسيكي، وسجل في البطولة 4 أهداف، على أن يعود إلى المنافسة المحلية يوم الخميس أمام الحزم، علماً بأنه يملك 3 مباريات مؤجلة أمام العدالة والأهلي، والفيصلي في كأس الملك.