أبوظبي تستضيف السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، اليوم الأربعاء، أن مباراة كأس السوبر المصري ستقام في أبوظبي في فبراير المقبل.
وأوضحت صحيفة الاتحاد الإماراتية عبر موقعها على الإنترنت صباح اليوم: في إطار التعاون الرياضي بين الإمارات ومصر، وقع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، في أبوظبي خلال فبراير المقبل.
وأضافت الصحيفة أنه سبق أن تم تنظيم السوبر المصري بين الفريقين مرتين في العين وأبوظبي، بجانب لقاء السوبر بين الأهلي والمصري البورسعيدي.
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