جدول ترتيب الدوري المصري بعد نتائج مباريات اليوم.. الأهلي متصدر والزمالك يتراجع مركزين

شهد جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم،اليوم الأربعاء، بعض التغييرات على مستوى المراكز في ضوء النتائج التي شهدتها منافسات الجولة العاشرة.

وكانت مباريات اليوم قد شهدت تعادلا سلبيا بين إنبي وحرص الحدود، في حين تغلب المصري البورسعيدي على طلائع الجيش بهدف دون رد، وبنفس النتيجة بيراميدز على وادي دجلة، وفاز سموحة على الجونة بهدفين مقابل هدف.

ومن بين أبزر ملامح التعديلات التي شهدتها مراكز الأندية في جدول الدوري، تراجع الزمالك للمركز السادس، بفضل انتصاري بيراميدز وسموحة اليوم، بعدما كان الفريق الأبيض يحتل المركز الرابع بتعادله أمس مع الإنتاج الحربي.

وفيما يلي الترتيب كاملا..الأهلي على القمة بـ24 نقطة من 8 مباريات، يليه المقاولون العرب بـ 22 نقطة من 10 مباريات، ثم الاتحاد السكندري الثالث بـ20، وسموحة الرابع بـ17، ويليه بيراميدز الخامس 16، ثم الزمالك السادس 15، وهو نفس رصيد الإنتاج الحربي السابع.

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وفي المركز الثامن يأتي إنبي بـ 14 نقطة، ثم الإسماعيلي التاسع بـ13 نقطة، ويليه المصري البورسعيدي العاشر بـ11 نقطة بفارق الاهداف عن حرس الحدود.

في المركز الـ12 يأتي طنطا برصيد 10 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن الجونة.

وفي المركز الـ14 مصر المقاصة بـ9 نقاط، ثم إف سي مصر بـ8 نقاط، وطلائع الجيش بـ7 نقاط، وأخيرا أسوان بـ6 نقاط بفارق الأهداف عن المتذيل وادي دجلة.