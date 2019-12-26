شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أول تدريب للزمالك فى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض اليوم، الأربعاء فريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، أول مران فى زامبيا، على الملعب الفرعي لإستاد ليفى مواناواسا بزامبيا، وذلك بعد أن وصلت البعثة البيضاء إلى مدينة ندولا الزامبية، استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبى المقرر لها السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، واقتصر التدريب على فك العضلات خوفًا من تعرض اللاعبين للاجهاد بعد رحلة السفر.

وكانت بعثة الزمالك قد تأخرت فى الوصول إلى زامبيا لمدة ساعتين إلا ربع، حيث كان من المفترض أن تصل طائرة الفريق 12 ظهر اليوم، إلا أنه تم تعديل موعد الوصول إلى 1:45 عصر اليوم.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفنى للزمالك أن سبب تأخر وصول طائرة الفريق هو ظروف الطيران الإثيوبى، حيث تأخرت طائرة الفريق فى الإقلاع من أديس أبابا لمدة ساعتين الا ربع.

وتوجهت بعثة الزمالك فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى زامبيا عن طريق ترانزيت إلى أديس أبابا فى رحله تستغرق ثلاث ساعات ونصف ومنها الي إلى مدينه ندولا الزامبية، لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي يوم السبت المقبل في مواجهات الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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وضمت قائمة اللاعبين في بعثة الزمالك كل من : محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - اسلام جابر - محمود الونش في خط الدفاع - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - يوسف أوباما - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - كريم بامبو - مصطفي فتحي في خط الوسط - مصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.