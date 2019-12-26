اخبار الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 25/12/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 25/12/2019 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة ، مشاركة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد في مران الفريق الجماعي لأول مرة في مران اليوم، الأربعاء، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذى خضع له خلال الأيام الماضية، حيث خاض كهربا برنامجا تأهيليا طوال الأيام الماضية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل في الفريق وفقاً لقرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، وبعدما انتهى كهربا من البرنامج التأهيلي طوال الأيام الماضية بدأ في المشاركة بمران الفريق الجماعي تمهيداً لتجهيزه للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة، حيث سيتم قيده محلياً وإفريقياً بعد التعاقد معه مؤخراً لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير المقبل.
شارك محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد في مران الفريق الجماعي لأول مرة.
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