7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 25/12/2019 ، العديد من الاخبار الهامة ، والتي جاء في مقدمتها نجاح فريق سموحة في تحقيق فوز صعب علي نظيره الجونة بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما على استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام.

أحرز هدفي سموحة كل من رونالد وانجا ومحمد الترهوني في الدقيقة 47 ، و60 علي الترتيب ، فيما أحرز هدف الجونة لاعبه أحمد حمدي في الدقيقة 76 ، وبهذه النتيجة ، ارتقي سموحة إلي المركز الرابع برصيد 17 نقطة ، بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر لقاء وسجل لاعبوه 12 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف ، فيما هبط الجونة إلي المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى واحدة وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 8 اهداف وتلقت شباكه 16 هدفًا.

نجح فريق سموحة في تحقيق فوز صعب علي نظيره الجونة بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما على استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام. استعاد فريق المصرى البورسعيدى ذاكرة الإنتصارات على حساب طلائع الجيش بعدما حقق فوزا مثيرا بهدف مقابل للاشئ احرزه أحمد ياسر صانع ألعاب الفريق البورسعيدى فى الدقيقة 38 من عمر اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد السويس صمم مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، دولاب جديد لبطولات القلعة الحمراء، والتى يتم تحقيقها على كافة الاصعدة والألعاب الرياضية المختلفة قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور أول 15 دقيقة من المران الأخير عصر الجمعة القادم. تعادل فريقا إنبى وحرس الحدود سلبيا فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس فى إطار فاعليات الجولة العاشرة للدورى ، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة Advertisements

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