شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد "زيزو" الـ 67 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل نادى بيراميدز، بعيد ميلاد عبد العزيز عبد الشافى "زيزو" المدير الفنى المؤقت للفريق الكروى الأول، الـ 67 حيث إنه من مواليد 25 ديسمبر عام 1952، وولد زيزو فى القاهرة، ولعب فى مركز المهاجم بالنادى الأهلى.

انضم عبد العزيز عبد الشافي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وهو في السابعة عشرة من عمره، وسرعان ما انضم إلى المنتخب المصري ولعب معه 32 مباراة، أحرز فيها أول أهدافه الدولية في مباراة ودية أمام منتخب ألمانيا الشرقية سنة 1969، وأعلن زيزو اعتزاله في السابعة والعشرين بسبب كثرة الإصابات.

اتجه زيزو بعد اعتزاله إلى التدريب، وتولى قيادة العديد من الفرق المصرية من بينها الأهلي والاتحاد السكندري والمصري وبلدية المحلة والمقاولون العرب وأسمنت السويس، كما درب فريقي أهلي جدة واتحاد جدة السعوديين ونادي النجمة الرياضي اللبناني.

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وحرص لاعبو بيراميدز على الاحتفال بعيد ميلاد عبد العزيز عبد الشافى عقب تحقيق الفوز على وادى دجلة بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

أحرز عبد الله السعيد هدف فوز بيراميدز من ركلة جزاء فى الدقيقة 75، ويعد هذا الفوز هو الأول لفريق بيراميدز تحت قيادة "زيزو" بعد رحيل الفرنسى سبستيان ديسابر، الذى لم يحقق الفوز فى أخر 3 مواجهات بالدورى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 16 محتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 13 هدفًا، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 6 ويقع فى المركز الأخير بالجدول بعد أن لعب 10 مباريات فاز في لقاء وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفًا.