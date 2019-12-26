شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 25/12/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة والتي يعد أبرزها انتظام محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الجديد في التدريبات الجماعية لأول مرة.

كهربا يشارك فى مران الأهلى الجماعى لأول مرة

شارك محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد في مران الفريق الجماعي لأول مرة في مران اليوم، الأربعاء، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذى خضع له خلال الأيام الماضية، حيث خاض كهربا برنامجا تأهيليا طوال الأيام الماضية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل في الفريق وفقاً لقرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وبعدما انتهى كهربا من البرنامج التأهيلي طوال الأيام الماضية بدأ في المشاركة بمران الفريق الجماعي تمهيداً لتجهيزه للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة، حيث سيتم قيده محلياً وإفريقياً بعد التعاقد معه مؤخراً لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير المقبل.

10 أيام تفصل كريم نيدفيد عن العودة للتدريبات الجماعية فى الأهلى

يبدأ كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرحلة جديدة من التأهيل مطلع الأسبوع المقبل، وأكد الجهاز الطبى بالأهلى أن اللاعب سيختتم المرحلة الأخيرة من التأهيل له على مدار العشرة أيام المقبلة.

وأضاف الجهاز الطبى فى تقريره الخاص باللاعب أنه سيؤدى برنامجا تأهيليا مكثفا فى الجيم لمدة 10 أيام قبل الخضوع لاختبار طبى جديد تهيدا للعودة للتدريبات الجماعية، وكان نيدفيد قد أجرى جراحة غضروف الركبة ويواصل أداء برنامجه الـتأهيلى.

ورفض الجهاز الفني للفريق قد رفض الاستعجال في ملف عودة كريم نيدفيد للتدريبات الجماعية خوفاً من تجدد إصابته، أو حدوث انتكاسة في إصابته التي تأتى على مستوى الركبة.

مدافع الأهلى ينتظم فى مران الفريق قبل مواجهة بلاتينيوم

انتظم ياسر إبراهيم، مدافع الأهلى، فى مران الفريق الجماعى اليوم الأربعاء، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى العضلة الضامة التى حرمته من تدريبات ومباريات الفريق الماضية.

وخاض ياسر مؤخرًا تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى؛ وبعدما بات جاهزًا للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية إنتظم في مران اليوم.

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واستأنف الأهلى الاستعداد لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوى المقرر لها السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا باستاد السلام بعد الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب مباراة الاتحاد السكندري مساء الإثنين الماضي بالدوري والتى فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.

الأهلي يؤجل صفقة "مدافع" إنبي لانتقالات الصيف

أتفق مسئولو النادي الأهلي مع أسامة جلال مدافع إنبي على ضمه بنهاية الموسم الجاري لتدعيم دفاع الفريق الأحمر، في ظل تعذر ضمه خلال الميركاتو الشتوى المقبل، نظرًا لعدم أحقية الأهلي سوى في استبدال 2 لاعبين، تعاقد الفريق الأحمر مع واحد منهم وهو محمود عبد المنعم كهربا، فيما ما زال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق يصر أن تكون الصفقة الثانية في مركز المهاجم الصريح وبالتحديد طلب التعاقد مع النيجيري ايليكي مهاجم نادي لوزيرن السويسري، والذي سبق وأن أشرف على تدريبه ويعلم قدراته جيدًا.

بلاتينيوم يصل القاهرة فجر الخميس لمواجهة الاهلى في دورى الأبطال

يصل فريق بلاتينيوم الزيمبابوي القاهرة فجر غد الخميس استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على استاد السلام في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض بلاتينيوم الزيمبابوي تدريباته مرتين في القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي القادمة.

وأطمأن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة فريق بلاتينيوم الزيمبابوي ، وحرص عبد الحفيظ وعدلي على التواصل مع سفارة زيمبابوي في القاهرة؛ لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفريق الضيف وإقامته بالقاهرة، ومواعيد تدريباته، وغيرها من الأمور التنسيقية .

مران الأهلى استعدادا لـ بلاتينيوم.. محاضر 30 دقيقة بين فايلر واللاعبين

عقد السويسرى رينيه رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعى، والذى يقام ظهر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك فى إطار أستعدادات الفريق لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوى.

وحرص فايلر على الاجتماع بلاعبيه لمدة 30 دقيقة قبل انطلاق المران للحديث عن المباراة المقبلة أمام بلاتينيوم الزيمبابوى، وعن عدة أمور خاصة بالمباراة المرتقبة التى سيخوضها المارد الأحمر مساء السبت المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دورى أبطال أفريقيا.