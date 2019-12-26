منتخب "النسائية" يختتم تدريباته لمواجهة تنزانيا.. واعلان التشكيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة استعداداته لمواجهة منتخب تنزانيا غدا الخميس في الثانية عشر ظهرا بتوقيت الجزائر في ختام بطولة شمال افريقيا الودية المقامة بدولة الجزائر ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لمواجهة منتخب المغرب في منتصف يناير القادم قي تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم وشهد المران مشاركة جميع اللاعبات وركز خلاله الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف علي النواحي الفنية وطريقة اللعب التي يخوض بها المباراة بالإضافة إلي فقرة لتنفيذ الكرات الثابتة وعقب المران عقد حسين عبد اللطيف محاضرة للاعبات بالفيديو ومشاهدة اجزاء لمباراة المنتخب أمام الجزائر بالإضافة لأجزاء من مباريات سابقة لمنتخب تنزانيا . واستقر عبد اللطيف لإجراء بعض التغيرات في تشكيلة المنتخب غدا امام تنزانيا وقرر خوض اللقاء بتشكيل مكون من : فرح سمير في حراسة المرمى Advertisements و ندي عماد وايمان حسن و هدي شكري واسراء فرج في الدفاع ومروه طلعت ويارا ياسر ونادية رمضان في خط الوسط ونادين غازي وامل ناصر وبسمه محمد في الهجوم وخرج من التشكيلة شروق ابراهيم ودانا ندي وأكدت الدكتورة سحر عبدالحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب المصري أن هناك حالة من التركيز والالتزام في صفوف المنتخب ورغبة من اللاعبات لتقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية مشيرة إلي أن الهدف من البطولة هو الاحتكاك بمدارس أفريقية مختلفة من أجل اكتساب الخبرات الدولية قبل مواجهة المغرب في تصفيات كاس العالم .

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