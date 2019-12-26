شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يتعادل مع منتخب جمعية اللاعبين المحترفين 1 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتهت المباراة الودية بين فريق الترسانة ومنتخب جمعية اللاعبين المحترفين الغير مقيدبن بأندية بالتعادل ١/١ حيث تقدم فريق جمعية اللاعبين المحترفين بهدف أحرزه لاعب منتخب موريتانيا الاولمبى احمد الفلانى والذى ظهر بشكل متميز خلال المباراة برغم عدم ارتباطه باى نادى واستطاع الترسانة التعادل بضربه جزاء لتنتهى المباراة بالتعادل .

وقال مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين أن فريق الجمعية ظهر بشكل جيد وكان الأفضل طوال المباراه وهذا الجهد ينسب للجهاز الفنى بقيادة ابو العنين شحاته المدير الفني للجمعية حيث استطاع ان يصل بهؤلاء اللاعبين إلى هذة الفورمة فى وقت قصير جدا .

فى السياق ذاته، أكد حمزة عبدالوهاب مديد شؤون اللاعبين بالجمعية والمشرف العام على المعسكر عدد من اندية الدوري الممتاز والدرجة الثانية طلبوا منه التعاقد مع بعض لاعبى فريق الجمعية ومنهم نادى الاعلامين اثنين من اللاعبين إلى جانب نادى الشرقية للدخان ونادى الترسانة الذى طلب التعاقد مع ديفيندر الفريق .

وأضاف انة تم منح اللاعبين راحة لمدة يومين على أن يتم التجمع الاسبوع القادم لاستكمال المعسكر المفتوح الذى سوف يتخلله عدد من المباريات الودية.

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