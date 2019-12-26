شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يتعادل مع منتخب جمعية اللاعبين المحترفين 1 / 1 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين أن فريق الجمعية ظهر بشكل جيد وكان الأفضل طوال المباراه وهذا الجهد ينسب للجهاز الفنى بقيادة ابو العنين شحاته المدير الفني للجمعية حيث استطاع ان يصل بهؤلاء اللاعبين إلى هذة الفورمة فى وقت قصير جدا .
فى السياق ذاته، أكد حمزة عبدالوهاب مديد شؤون اللاعبين بالجمعية والمشرف العام على المعسكر عدد من اندية الدوري الممتاز والدرجة الثانية طلبوا منه التعاقد مع بعض لاعبى فريق الجمعية ومنهم نادى الاعلامين اثنين من اللاعبين إلى جانب نادى الشرقية للدخان ونادى الترسانة الذى طلب التعاقد مع ديفيندر الفريق .
وأضاف انة تم منح اللاعبين راحة لمدة يومين على أن يتم التجمع الاسبوع القادم لاستكمال المعسكر المفتوح الذى سوف يتخلله عدد من المباريات الودية.
ويقود منتخب جمعية اللاعبين المحترفين جهازا فنيا على أعلى مستوى تحت قيادة المدير الفنى المتميز أبو العينين شحاتة ومحمد بدر المدرب العام وسيد توفيق مدرب حراس المرمى بقطاع الناشئين بالاسماعيلى، إلى جانب وائل حبيب مدير الكرة وحمزة عبدالوهاب مديد شئون اللاعبين بالجمعية والمشرف العام على المعسكر ومحمد تركى مدير الاعلام بالجمعية.
وانتهى الوقت الأصلى والإضافي بين إنبى بقيادة حلمى طولان مع الترسانة بقيادة محمد صلاح، بالتعادل السلبي ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، ويحرز الترسانة 4 ركلات من 6 بينما احرز انبي 3 ركلات فقط ليتأهل الترسانة ويواجه الأهلي في دور الـ 16.
كانت هذه تفاصيل خبر الترسانة يتعادل مع منتخب جمعية اللاعبين المحترفين 1 / 1 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.