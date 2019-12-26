شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاربعاء 25/ 12/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الأربعاء الموافق 25/ 4/ 2019، أربعة مباريات في إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الممتاز وهي انبي وحرس الحدود وسموحة والجونة وطلائع الجيش والمصري وأخيراً بيراميدز ووادي دجلة، وتغيير ترتيب العديد من الفرق فى جدول المسابقة وظل الأهلى متصدرًا برصيد 24 نقطة، فيما جاء الزمالك فى المركز السادس برصيد 15 نقطة، وجاء جدول الدورى بعد مباريات اليوم كالتالى..



جدول الدورى

انبي وحرس الحدود

تعادل فريقا إنبى وحرس الحدود سلبيا فى المباراة التى جرت بينهما على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس فى إطار فاعليات الجولة العاشرة للدورى ، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ليرفع المارد البترولى رصيده إلى 14 نقطة فى المركز السابع لجدول المسابقة ، بينما ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 11 نقطة فى المركز العاشر ، فى لقاء متوسط المستوى فشل فيه الفريقان فى السيطرة على منطقة المناورات ولم تسنح أى فرص على المرميين باستثناء بعض الكرات من جانب عبد اللطيف جريندو مهاجم حرس الحدود الذى بذل مجهودا كبيرا فى منطقة الوسط قابله دفاع محكم من المارد البترولى عن طريق رامى صبرى وأسامة جلال ، فى المقابل لم يظهر محمد شريف مهاجم إنبى الذى ينافس على لقب هداف الدورى فى الموسم الحالى بأى خطورة على مرمى احمد السعدنى حارس مرمى الحدود ، وقد أشهر حكم المباراة الكارت الاحمر فى وجه حامد محمد لاعب الحدود لحصوله على إنذارين .

سموحة والجونة

نجح فريق سموحة في تحقيق فوز صعب علي نظيره الجونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام ، أحرز هدفي سموحة كل من رونالد وانجا ومحمد الترهوني في الدقيقة 47 ، و60 علي الترتيب ، فيما أحرز هدف الجونة لاعبه أحمد حمدي في الدقيقة 76 ، وبهذه النتيجة ، ارتقي سموحة إلي المركز الرابع برصيد 17 نقطة ، بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر لقاء وسجل لاعبوه 12 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف ، فيما هبط الجونة إلي المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى واحدة وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 8 اهداف وتلقت شباكه 16 هدفًا.

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المصري وطلائع الجيش

استعاد فريق المصرى البورسعيدى ذاكرة الانتصارات على حساب طلائع الجيش بعدما حقق فوزا مثيرا بهدف مقابل للاشئ أحرزه أحمد ياسر صانع ألعاب الفريق البورسعيدى فى الدقيقة 38 من عمر اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد السويس ضمن فاعليات الجولة العاشرة للدورى ليرتفع رصيد النادى الساحلى إلى 11 نقطة ويقفز للمركز العاشر ، بينما تجمد رصيد الطلائع عند 7 نقاط فى المركز السادس عشر .

جاءت المباراة متباينة حيث تمكن لاعبو المصرى البورسعيدى من السيطرة على مجريات الأمور فى الشوط الأول ونجحوا فى إحراز الهدف الوحيد من كرة بينية انفرد على أثرها أحمد ياسر ووضعها مباشرة على يمين محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش ، وفى الشوط الثانى سيطر لاعبو طلائع الجيش على منطقة الوسط تماما وأضاع لاعبوه كل الفرص التى أتيحت لهم ، كما ارتطمت كرة كريم طارق صانع ألعاب الفريق فى القائم الأيمن لأحمد مسعود حارس مرمى المصرى الذى تألق فى الزود عن مرماه ببسالة بالإضافة إلى إسلام أبو سليمة ومحمود حمد اللذان نجحا فى إخراج العديد من الكرات الخطرة من داخل منطقة جزاء المصرى .

بيراميدز ووادى دجلة

فاز فريق بيراميدز تحت قيادة عبد العزيز عبد الشافى "زيزو" على وادى دجلة بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

أحرز عبد الله السعيد هدف فوز بيراميدز من ركلة جزاء فى الدقيقة 75، ويعد هذا الفوز هو الأول لفريق بيراميدز تحت قيادة "زيزو" بعد رحيل الفرنسى سبستيان ديسابر، الذى لم يحقق الفوز فى أخر 3 مواجهات بالدورى.