شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 25/12/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 25/12/2019 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة ، والتي جاء في مقدمتها ‎عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك جلسة مع اللاعبين بعد انتهاء المران الأول للفريق اليوم في زامبيا، تحدث فيها عن أهمية مباراة زيسكو وضرورة تحقيق الفوز حتى يستعيد الفريق نغمة الانتصارات، مشددا عليهم بأن يبذلوا قصاري جهدهم لتقديم عرض قوي وعدم الاستهانة بالمنافس، كما تحدث سامي الشيشيني المدرب العام للفريق، عن أهمية تكاتف جميع اللاعبين وأن يكونوا يدا واحدة حتى يعود الأداء الفني المميز للجميع، مشيرًا إلى أن إدارة النادي توفر كل الإمكانيات للاعبين وعليهم أن يكونوا على قدر المسئولية ويسعوا لاسعاد الجماهير البيضاء، وأوضح الشيشيني أن الجميع في الفريق جهازا فنيا ولاعبين إخوة وعلى قلب رجل واحد، وأن نادي الزمالك ليس صغيرا، مشددا على أنهم لاعبون كبار وننتظر منكم الكثير.

كواليس جلسة كارتيرون والشيشينى مع لاعبى الزمالك بعد أول مران فى زامبيا

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقديم موعد تدريب الفريق اليوم في زامبيا ليكون في الخامسة و النصف