شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 25/12/2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 25/12/2019 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة ، والتي جاء في مقدمتها عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك جلسة مع اللاعبين بعد انتهاء المران الأول للفريق اليوم في زامبيا، تحدث فيها عن أهمية مباراة زيسكو وضرورة تحقيق الفوز حتى يستعيد الفريق نغمة الانتصارات، مشددا عليهم بأن يبذلوا قصاري جهدهم لتقديم عرض قوي وعدم الاستهانة بالمنافس، كما تحدث سامي الشيشيني المدرب العام للفريق، عن أهمية تكاتف جميع اللاعبين وأن يكونوا يدا واحدة حتى يعود الأداء الفني المميز للجميع، مشيرًا إلى أن إدارة النادي توفر كل الإمكانيات للاعبين وعليهم أن يكونوا على قدر المسئولية ويسعوا لاسعاد الجماهير البيضاء، وأوضح الشيشيني أن الجميع في الفريق جهازا فنيا ولاعبين إخوة وعلى قلب رجل واحد، وأن نادي الزمالك ليس صغيرا، مشددا على أنهم لاعبون كبار وننتظر منكم الكثير.
كواليس جلسة كارتيرون والشيشينى مع لاعبى الزمالك بعد أول مران فى زامبيا
قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقديم موعد تدريب الفريق اليوم في زامبيا ليكون في الخامسة و النصف
نجح فريق سموحة في تحقيق فوز صعب علي نظيره الجونة بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما على استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام
وافق مسئولو نادى هليوبوليس برئاسة عمرو السنباطى على انضمام أحمد هشام السيد "دودو" لاعب كرة اليد بالنادى الى صفوف نادى نيم الفرنسى .
استعاد فريق المصرى البورسعيدى ذاكرة الإنتصارات على حساب طلائع الجيش بعدما حقق فوزا مثيرا بهدف مقابل للاشئ احرزه أحمد ياسر صانع ألعاب الفريق البورسعيدى فى الدقيقة 38 من عمر اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد السويس
صمم مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، دولاب جديد لبطولات القلعة الحمراء، والتى يتم تحقيقها على كافة الاصعدة والألعاب الرياضية المختلفة
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور أول 15 دقيقة من المران الأخير عصر الجمعة القادم.
تعادل فريقا إنبى وحرس الحدود سلبيا فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس فى إطار فاعليات الجولة العاشرة للدورى ، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة
شارك محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد في مران الفريق الجماعي لأول مرة.
كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 25/12/2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.