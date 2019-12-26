شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونيس: محبط من نتائج دجلة.. والأمور ستتغير بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة، عن استيائه الشديد بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

أوضح تاكيس جونيس فى تصريحاته لـ"أون سبورت": "حزين جدًا وأشعر بالإحباط لكوننا فى قاع جدول الدوري، ونحن لا نستحق ذلك، فاللاعبون يفقدون تركيزهم أمام مرمى الخصم، وأهدرنا العديد من الفرص أمام بيراميدز وتحديدًا في الشوط الأول".

تابع المدير الفنى لدجلة: "أشكر لا عبى فريقي على الأداء الجيد أمام بيراميدز، لكن غياب التوفيق أدى لهزيمتنا، ولا نمتلك رفاهية البدلاء المميزون القادرون على تغيير سير اللقاء، لذلك تأثرنا بإصابة مروان حمدي مهاجم الفريق فى بداية اللقاء".

أردف تاكيس: "نفسية اللاعبين غير جيدة بسبب سلسلة الهزائم، لكن لدى ثقة بنسبة 100% على تغيير ذلك خلال الفترة المقبلة، وتحسن النتائج ومركز الفريق فى مسابقة الدورى".

وعن ثقة إدارة وادى دجلة فيه، أكد تاكيس جونيس، أن علاقته جيدة بالإدارة ويثقون فى قدرة الفريق على تخطى الأزمة، لافتًا إلى أن الثقة نابعة من الأداء الجيد الذى يقدمه الفريق.

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وحقق بيراميدز فوزًا غاليًا على وادى دجلة بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

أحرز عبد الله السعيد هدف فوز بيراميدز من ركلة جزاء فى الدقيقة 75، ويعد هذا الفوز هو الأول لفريق بيراميدز تحت قيادة "زيزو" بعد رحيل الفرنسى سبستيان ديسابر، الذى لم يحقق الفوز فى أخر 3 مواجهات بالدورى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 16 محتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 13 هدفًا، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 6 ويقع فى المركز الأخير بالجدول بعد أن لعب 10 مباريات فاز في لقاء وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفًا.