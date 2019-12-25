شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يرفض رحيل «الشيخ».. و«مارسيلو» يتجه للخليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض السويسرى، رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، رحيل أحمد الشيخ، لاعب الفريق، إلى الدورى السعودى، بعدما تلقى اللاعب عرضاً شفهياً للرحيل لأحد الأندية هناك، على سبيل الإعارة، ولكن أبدى المدير الفنى تمسكه باللاعب بعد المستوى المتميز الذي ظهر به مع الفريق خلال مباراتى الإسماعيلى والاتحاد السكندى، خاصة بعدما سجل الهدف الأول في مرمى «زعيم الثغر»، وتحدث المدير الفنى مع اللاعب وطالبه بالتركيز مع الفريق ونسيان العروض التي تلقاها خلال الأيام الماضية، لافتاً إلى أنه إحدى الأوراق الأساسية التي سيعتمد عليها خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد إصابة رمضان صبحى.

فيما كلف حسين السيد، لاعب الفريق، وكيله بالبحث له عن عرض في الدورى السعودى، خاصة أنه خاض تجربة موفقة هناك، بعدما انتقل لصفوف الاتفاق السعودى لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، قبل أن يعود مرة أخرى للأهلى بعد انتهاء فترة الإعارة، وخرج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى لاعتماده بشكل أساسى على معلول ومحمود وحيد.

من جهة أخرى، اطمأن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلى، المدير الإدارى، على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة فريق بلاتينيوم الزيمبابوى، المقرر وصولها إلى القاهرة فجر اليوم الخميس. وحرص عبدالحفيظ وعدلى على التواصل مع سفارة زيمبابوى في القاهرة، لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفريق الضيف وإقامته بالقاهرة، ومواعيد تدريباته، وغيرها من الأمور التنسيقية.

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كما تواصل عبدالحفيظ وعدلى مع محمد مصطفى فهمى، سفير مصر في زيمبابوى، من أجل الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة ببعثة بلاتينيوم الزيمبابوى، في إطار التعاون بين الناديين، وتطبيقا لسياسة المعاملة بالمثل قبل لقاء العودة في زيمبابوى الشهر المقبل.

فيما أكد الجهاز الطبى، بقيادة الدكتور خالد محمود، جاهزية رامى ربيعة لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوى، المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد السلام، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وأضاف الجهاز الفنى أن اللاعب تواجد بشكل تدريجى في تدريبات الكرة، خلال الأيام الماضية، بعدما شارك بشكل قوى في الجزء البدنى بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية. وأوضح أن الجهاز الفنى اطمأن على جاهزية اللاعب بعد مشاركته بقوة في مران الغائبين عن مواجهة الاتحاد السكندرى الأخيرة. وأستأنف الفريق تدريباته أمس بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات، الثلاثاء الماضى.

وتعرض وليد أزارو، مهاجم الفريق، خلال مران الفريق، أمس، لإصابة عبارة عن كدمة قوية في القدم بعد التحام قوى مع زميله محمد عبدالمنعم، مدافع فريق الشباب. وخرج أزارو من المران، حيث خضع لفحص طبى، وعاد بعدها لاستكمال المران بشكل طبيعى. كما انتظم ياسر إبراهيم في التدريبات الجماعية بعدما أنهى اللاعب برنامجه التأهيلى خلال الفترة الماضية للتخلص من الإصابة التي تعرض لها بإجهاد في العضلة الضامة. وبمشاركة المدافع فقد أعلن جاهزيته لمباراة بلاتينيوم، بطل زيمبابوى، مساء السبت المقبل، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دورى أبطال إفريقيا. وانتظم محمود عبدالمنعم كهربا في التدريبات الجماعية، حيث خضع لجانب من التدريبات البدنية والتأهيل بشكل منفرد على مدار الأيام الماضية، وفقا للبرنامج المحدد له من قبل الجهاز الفنى، بقيادة رينيه فايلر. وانتظم اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق، والتى أقيمت ظهر أمس، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الموضوع للاعب.