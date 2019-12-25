شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد» يبحث عن مهاجم إفريقي في يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم الفريق الأول بنادى الاتحاد السكندرى في التدريبات في أعقاب الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق بعد انتهاء مباراتهم مع الأهلى في الأسبوع العاشر للدورى الممتاز والتى انتهت بخسارة ثقيلة برباعية نظيفة. وعقد محمد مصيلحى اجتماعا مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة طلعت يوسف ومعاونيه محمد إبراهيم، مدير الكرة، والمدرب العام منير عقيلة وهانى أحمد، مدرب الفريق، ومجدى بهلول، مدرب حراس المرمى، وأبدى رئيس النادى، خلال الاجتماع، ثقته الكاملة في المدير الفنى وجهازه المعاون على اجتياز الأزمة النفسية الحادة التي خلفتها الخسارة الثقيلة أمام الأهلى. وأكد أنه طالب جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، من خلال اتصال تليفونى، بإسناد مباريات الفريق القادمة في الدورى سواء داخل أو خارج الإسكندرية إلى حكام دوليين بعد المستوى المتذبذب الذي ظهر عليه الحكم طارق مجدى وتسبب في خسارة كبيرة للاتحاد لم يكن يستحقها.

على الجانب الآخر، يرغب طلعت يوسف، المدير الفنى، في تدعيم صفوف الفريق بمهاجم إفريقى متميز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وعلمت (المصرى اليوم) أن طلعت يوسف يرغب في تدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع مهاجم سوبر بجانب خالد قمر في ظل تراجع مستوى محمد ناجى «جدو».