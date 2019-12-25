شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله السعيد يقود بيراميدز للفوز على وادي دجلة بهدف نظيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق بيراميدز على ضيفه وادي دجلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الأسبوع العاشر بالدوري الممتاز لكرة القدم.

أحرز هدف بيراميدز الوحيد عبدالله سعيد من ضربة جزاء في الدقيقة 75 ليرفع رصيد فريقه إلى 16 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، فيما تجمد رصيد وادي دجلة عند 6 نقاط في المركز الـ18 والأخير.