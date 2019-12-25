شكرا لقرائتكم الهدف 25 ألف + رقم تاريخى وإصابة مفاجئة.. حكاية الدقيقة 51 مع محمد شريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهدت مباراة اليوم، التي جمعت انبي بحرس الحدود والتي انتهت باتعادل السلبي في الجولة العاشرة، إصابة اللاعب محمد شريف، المعار من صفوف الأهلي لفريق إنبي، بشد في العضلة الخلفية فى نفس الدقيقة، ليتم استبداله بعمر بسام، لتحصل الدقيقة 51 ضريبة الرقم التاريخى الذى سطر اسم اللاعب فى قائمة الأهداف التاريخية للدورى المصرى.
وبعد تعادل انبي في مباراة اليوم جاء الفريق البترولي في المركز الثامن بترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة، بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 4 وخسر في مثلها وتعادل في مباراتين.
كانت هذه تفاصيل خبر الهدف 25 ألف + رقم تاريخى وإصابة مفاجئة.. حكاية الدقيقة 51 مع محمد شريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.