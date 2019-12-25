شكرا لقرائتكم الهدف 25 ألف + رقم تاريخى وإصابة مفاجئة.. حكاية الدقيقة 51 مع محمد شريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم تكتمل فرحة محمد شريف لاعب انبي بعد تحقيق رقم قياسي جديد عقب مباراة فريقه امام وادي دجلة في المباراة السابقة للفريق البترولي بالجولة التاسعة، والتي فاز بها انبي بنتيجة 3-2 وسجل محمد شريف هدفين من الثلاثية كان الأول منهما فى الدقيقة 51، وهو الهدف رقم 25000 في تاريخ الدوري المصري

وشهدت مباراة اليوم، التي جمعت انبي بحرس الحدود والتي انتهت باتعادل السلبي في الجولة العاشرة، إصابة اللاعب محمد شريف، المعار من صفوف الأهلي لفريق إنبي، بشد في العضلة الخلفية فى نفس الدقيقة، ليتم استبداله بعمر بسام، لتحصل الدقيقة 51 ضريبة الرقم التاريخى الذى سطر اسم اللاعب فى قائمة الأهداف التاريخية للدورى المصرى.

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وبعد تعادل انبي في مباراة اليوم جاء الفريق البترولي في المركز الثامن بترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة، بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 4 وخسر في مثلها وتعادل في مباراتين.