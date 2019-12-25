شكرا لقرائتكم بيراميدز يفوز على وادي دجلة بهدف فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق بيراميدز تحت قيادة عبد العزيزعبد الشافى "زيزو" الفوز على نظيره وادى دجلة بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

أحرز عبد الله السعيد هدف فوز بيراميدز من ركلة جزاء فى الدقيقة 75، ويعد هذا الفوز هو الأول لفريق بيراميدز تحت قيادة "زيزو" بعد رحيل الفرنسى سبستيان ديسابر، الذى لم يحقق الفوز فى أخر 3 مواجهات بالدورى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 16 محتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 13 هدفًا، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 6 ويقع فى المركز الأخير بالجدول بعد أن لعب 10 مباريات فاز في لقاء وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفًا.

شهد الشوط الأول، تعرض مروان حمدى مهاجم وادى دجلة للإصابة فى العضلة الخلفية، بالدقيقة 13، واضطر الجهاز الفنى بقيادة اليونانى تاكيس جونيس بإجراء تبديل اضطرارى بخروج مروان حمدى ونزول أحمد حسن بدلاً منه.

وسدد إسحاقو يعقوبو لاعب دجلة كرة صاروخية ارتطمت فى عارضة مرمى بيراميدز، ثم ارتدت لأحمد حسن الذى سددها مرة أخرى وتصدى لها المهدى سليمان حارس بيراميدز فى الدقيقة 20، بعدها نفذ لاعبو دجلة ضربة ركنية ونجح إريك تراورى لاعب بيراميدز فى شن هجمة مرتدة وانفرد بمرمى محمد عبد المنصف حارس دجلة الذى تألق وتصدى لهدق محقق.

فى الشوط الثانى، حصل فريق بيراميدز على ركلة جزاء فى الدقيقة 75 أحرز منها عبد الله السعيد هدف التقدم لفريقه، ليصل لهدفه رقم 99 فى مسابقة الدورى، ويفصله هدف واحد فقط عن دخول نادى الـ 100 هدف.

وضم تشكيل وادى دجلة كلاً من..

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

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فى الدفاع: أحمد رمضان بيكهام – محمود رضا - اسحاقو يعقوبو – خالد رضا

فى الوسط: عبد الرحمن بودى – محمد هلال – محمد عبد العاطى – عبد الكبير الوادى – رفيق كابو

فى الهجوم: مروان حمدى

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من..

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمد حمدي - عمر جابر- علي جبر - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: إبراهيم حسن- عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا

خط الهجوم: جون أنطوي