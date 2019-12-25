شكرا لقرائتكم تعرف على تعليق عبد الله السعيد بعد 99 هدفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق عبد الله السعيد قائد فريق بيراميدز على تسجيل 99 هدفا في الدوري، مؤكدا أنه يفتخر بتسجيل هذا الكم من الأهداف ويتمنى مواصلة التسجيل ومساعدة الفريق على تحقيق مزيد من الانتصارات والأهم أن بيراميدز فاز في النهاية.

وأعرب عبد الله السعيد عن سعادته باستعادة الفريق نغمة الانتصارات مرة أخرى بعد سلسلة نتائج لم تكن جيدة، مشيرًا إلى أن فريق دجلة قوي ومنظم للغاية ويلعب بطريقة مميزة.

شدد عبد الله فى تصريحاته، على أن عبد العزيز عبد الشافى زيزو المدير الفنى لبيراميدز، منح اللاعبين ثقة وطالبهم بالهدوء والثقة داخل الملعب لكونهم مجموعة مميزة من اللاعبين والفريق قادر على العودة مرة أخرى وتحقيق الانتصارات.

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أضاف السعيد بأن الفريق لم يتأثر بالنتائج الأخيرة وما يزال الدورى في البداية وفقدان النقاط لا يعني النهاية، والفريق عاد وحقق 3 نقاط غالية أمام دجلة القوي وسيواصل مشواره بكل قوة.

وحقق بيراميدز فوزًا غاليًا على وادى دجلة بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

أحرز عبد الله السعيد هدف فوز بيراميدز من ركلة جزاء فى الدقيقة 75، ويعد هذا الفوز هو الأول لفريق بيراميدز تحت قيادة "زيزو" بعد رحيل الفرنسى سبستيان ديسابر، الذى لم يحقق الفوز فى أخر 3 مواجهات بالدورى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 16 محتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 13 هدفًا، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 6 ويقع فى المركز الأخير بالجدول بعد أن لعب 10 مباريات فاز في لقاء وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفًا.