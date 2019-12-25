شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري بـ9 أهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترتيب هدافي الدوري المصري



واصل عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز سيطرته على صدارة ترتيب هدافين الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم الأربعاء بالدوري المصري الممتاز والتي أقيم فيها 4 مباريات بالبطولة حيث اختتمت المباريات بالمواجهة التي جمعت بيراميدز ضد وادى دجلة، والتي انتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف، في الوقت الذي انتهت الثلاث مباريات المتبقية اليوم والتي جمعت بين إنبى ضد حرس الحدود وانتهت بالتعادل السلبى، المصرى البورسعيدى ضد طلائع الجيش والتى انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 1/0، سموحة ضد الجونة انتهت بفوزالفريق السكندرية بنتيجة 2/1 .

وجاء ترتيب هدافى الدوري المصري كالتالى : -

وجاءت مباريات اليوم كالتالى :-

انبي ضد حرس الحدود Advertisements

تعادل فريقا إنبى وحرس الحدود سلبيا فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس فى إطار فاعليات الجولة العاشرة للدورى ، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ليرفع المارد البترولى رصيده إلى 14 نقطة فى المركز السابع لجدول المسابقة ، بينما ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 11 نقطة فى المركز العاشر ، فى لقاء متوسط المستوى فشل فيه الفريقان فى السيطرة على منطقة المناورات ولم تسنح أى فرص على المرميين باستثناء بعض الكرات من جانب عبد اللطيف جريندو مهاجم حرس الحدود الذى بذل مجهودا كبيرا فى منطقة الوسط قابله دفاع محكم من المارد البترولى عن طريق رامى صبرى وأسامة جلال ، فى المقابل لم يظهر محمد شريف مهاجم إنبى الذى ينافس على لقب هداف الدورى فى الموسم الحالى بأى خطورة على مرمى احمد السعدنى حارس مرمى الحدود ، وقد أشهر حكم المباراة الكارت الاحمر فى وجه حامد محمد لاعب الحدود لحصوله على إنذارين .



المصرى البورسعيدى ضد طلائع الجيش استعاد فريق المصرى البورسعيدى ذاكرة الإنتصارات على حساب طلائع الجيش بعدما حقق فوزا مثيرا بهدف مقابل للاشئ احرزه أحمد ياسر صانع ألعاب الفريق البورسعيدى فى الدقيقة 38 من عمر اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد السويس ضمن فاعليات الجولة العاشرة للدورى ليرتفع رصيد النادى الساحلى إلى 11 نقطة ويقفز للمركز العاشر ، بينما تجمد رصيد الطلائع عند 7 نقاط فى المركز السادس عشر . سموحة ضد الجونة

نجح فريق سموحة في تحقيق فوز صعب علي نظيره الجونة بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما على استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام ، أحرز هدفي سموحة كل من رونالد وانجا ومحمد الترهوني في الدقيقة 47 ، و60 علي الترتيب ، فيما أحرز هدف الجونة لاعبه أحمد حمدي في الدقيقة 76 ، وبهذه النتيجة ، ارتقي سموحة إلي المركز الرابع برصيد 17 نقطة ، بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر لقاء وسجل لاعبوه 12 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف ، فيما هبط الجونة إلي المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى واحدة وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 8 اهداف وتلقت شباكه 16 هدفًا.