عبد الله السعيد يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري بـ9 أهداف

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جدة - عمرو شويل ترتيب هدافي الدوري المصري
واصل عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز سيطرته على صدارة ترتيب هدافين الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم الأربعاء بالدوري المصري الممتاز والتي أقيم فيها 4 مباريات بالبطولة حيث اختتمت المباريات بالمواجهة التي جمعت بيراميدز ضد وادى دجلة، والتي انتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف، في الوقت الذي انتهت الثلاث مباريات المتبقية اليوم والتي جمعت بين إنبى ضد حرس الحدود وانتهت بالتعادل السلبى، المصرى البورسعيدى ضد طلائع الجيش والتى انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 1/0، سموحة ضد الجونة انتهت بفوزالفريق السكندرية بنتيجة 2/1 .
وجاء ترتيب هدافى الدوري المصري كالتالى : -
وجاءت مباريات اليوم كالتالى :-
انبي ضد حرس الحدود
المصرى البورسعيدى ضد طلائع الجيش
سموحة ضد الجونة
بيراميدز ضد وادى دجلة
فاز فريق بيراميدز تحت قيادة عبد العزيز عبد الشافى "زيزو" على وادى دجلة بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز،أحرز عبد الله السعيد هدف فوز بيراميدز من ركلة جزاء فى الدقيقة 75، ويعد هذا الفوز هو الأول لفريق بيراميدز تحت قيادة "زيزو" بعد رحيل الفرنسى سبستيان ديسابر، الذى لم يحقق الفوز فى أخر 3 مواجهات بالدورى،بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 16 محتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 13 هدفًا، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 6 ويقع فى المركز الأخير بالجدول بعد أن لعب 10 مباريات فاز في لقاء وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفًا.
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