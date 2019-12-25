شكرا لقرائتكم إلغاء اجتماع مجلس إدارة الإسماعيلي بالمحافظ بسبب الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إلغاء اجتماعه مع مجلس إدارة الإسماعيلي، بناء علي رغبة إبراهيم عثمان، رئيس النادى.

وقال مصدر داخل النادى الإسماعيلي، إن رفض إدارة النادى الاجتماع مع محافظ الإسماعيلية، جاء بعد علمهم بوجود جماهير النادى في استقبالهم، خلال الاجتماع لمطالبة محافظ الإسماعيلية برحيل مجلس الإدارة.

كان محافظ الإسماعيلية، قد قرر استدعاء مجلس إدارة الإسماعيلي لعقد اجتماع في التاسعة من مساء اليوم بديوان عام المحافطة، لحل أزمة تراجع مستوى وأداء الفريق.

وطالب مشجعو النادى الإسماعيلى اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالتدخل لحل أزمة النادي وإجبار مجلس إدارة النادي علي الاستقالة.

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وكشفت مصادر داخل النادى الإسماعيلي، عن قيام مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، بعقد اجتماع اليوم، ورفضوا خلاله القيام بأى تصريحات، أو الظهور في وسائل الإعلام، للرد علي هجوم الجماهير علي الإدارة.

وتلقى الإسماعيلى خسارتين على التوالي أمام الأهلى بهدف دون مقابل ثم المقاولون العرب بهدفين دون مقابل، وتجمد رصيد الدراويش عند النقطة الـ13 محتلاً المركز التاسع بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف، وخسر الدراويش 17 نقطة بعد مرور 10 جولات من المسابقة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، المقرر لها السادسة مساء السبت المقبل على استاد الإسكندرية، فيما يستضيف استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً.

واستقر الجهاز الفنى للفريق بقيادة أدهم السلحدار على إعادة محمد فوزى حارس مرمى الدراويش للتشكيل الأساسى للفريق بداية من مواجهة الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية، بعد الأخطاء التى ارتكبها محمد مجدى حارس الفريق فى مباراة المقاولون العرب.