شكرا لقرائتكم طبيب بيراميدز يكشف سبب غياب إسلام عيسى عن مواجهة وادي دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور أيمن فريد طبيب فريق الكرة بنادي بيراميدز عن سبب غياب إسلام عيسى صانع الألعاب عن مباراة وادي دجلة التى ستقام بعد قليل على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري، فى مواجهة صعبة للفريقين حيث تعادل بيراميدز مع المصرى بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة فيما خسر وادى دجلة من انبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى إطار نفس الجولة.

واستبعد عبد العريز عبد الشافي زيزو، المدير الفني لبيراميدز، إسلام عيسى من قائمة مباراة دجلة، وأوضح طبيب الفريق أن إسلام شعر بشد في العضلة الخلفية قرر معها منحه راحة واستبعده الجهاز الفني من اللقاء لصعوبة مشاركته في المواجهة القوية.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من..

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمد حمدي - عمر جابر- علي جبر - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: إبراهيم حسن- عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا

خط الهجوم: جون أنطوي

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وضم تشكيل وادى دجلة كلاً من..

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

فى الدفاع: أحمد رمضان بيكهام – محمود رضا - اسحاقو يعقوبو – خالد رضا

فى الوسط: عبد الرحمن بودى – محمد هلال – محمد عبد العاطى – عبد الكبير الوادى – رفيق كابو

فى الهجوم: مروان حمدى

ويحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 13 هدفًا فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز في لقاء وتعادل فى 3 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفًا.

ويسعى عبد العزيز عبد الشافى المدير الفنى المؤقت لبيراميدز لتحقيق انتصاره الأول مع الفريق سعيًا للعودة للمربع الذهبى مرة أخرى، واستقرت إدارة فريق بيراميدز على التعاقد مع مدير فني أجنبي لخلافة الفرنسي سبستيان ديسابر الذي رحل بالتراضي عن القيادة الفنية للفريق بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة بمسابقة الدوري، فضلاً عن تدنى المستوى الأمر الذي أدى لاتخاذ الإدارة قرارًا بإنهاء التعاقد مع ديسابر رغم النتائج المميزة التي حققها الفريق تحت قيادته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

فيما يسعى اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة للتمسك بالأمل الأخير للنجاة من الهبوط حيث طالب لاعبيه بتحقيق فوز غالى أمام منافس قوى لا يستهان بقدرات لاعبيه.