خروج السالمية متصدر الدوري من كأس ولي عهد الكويت









اسماء السيد - خرج السالمية متصدر ترتيب الدوري الكويتي لكرة القدم، مبكرا من مسابقة كأس ولي العهد، بعد خسارته أمام الفحيحيل متذيل دوري الدرجة الأولى 4-5 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفي المباراة التي أقيمت الأربعاء، تقدم الفحيحيل عبر النيجيري بوبي كليمنت (68) قبل ان يعادل الأذربيجاني كمال ميرزاييف للسالمية (75).

وأضاع مساعد ندا ركلة جزاء للسالمية احتسبها الحكم بعد اللجوء الى تقنية المساعدة بالفيديو "في ايه آر" وأنقذها الحارس محمد سليمان (22).

وفي مباراة ثانية، تغلب اليرموك على التضامن 5-4.

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سجل للفائز التوغولي سينامي دوف (16) والكاميروني جوزيف يانيك (36) ومحمد الفارسي (45) ويوسف سعود (51) والفرنسي يوسف سيكور (72)، وللخاسر مشعل خالد (30) والعاجي هيرمان كواو (42 من ركلة جزاء و57) ومشعل الشمري (47).

وأنقذ حارس اليرموك فيصل المكيمي ركلة جزاء لسليمان الصعب (86).

وفي مباراة ثالثة، فاز خيطان على الساحل 3-1 بركلات الترجيح (التعادل السلبي في الوقتين والأصلي والإضافي).

ويلعب الخميس القادسية مع العربي، برقان مع كاظمة، الجهراء مع الصليبخات، والشباب مع النصر.