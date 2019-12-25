فوز أول لبيراميدز في خمس مراحل









اسماء السيد - حقق بيراميدز فوزه الأول في خمس مراحل من الدوري المصري لكرة القدم، بتغلبه الصعب الأربعاء على ضيفه وادي دجلة بهدف نظيف من ركلة جزاء في الشوط الثاني، ضمن مباريات المرحلة العاشرة.

ويعود الفوز الأخير لصاحب المركز الثالث في ترتيب الدوري في موسم 2018-2019، الى المرحلة الخامسة، وجاء على حساب الانتاج الحربي بنتيجة 3-2 في مباراة أقيمت في 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي مباراة اليوم الأربعاء على ستاد الدفاع الجوي، احتاج بيراميدز الى ركلة جزاء في الدقيقة 75 نفذها بنجاح عبدالله السعيد، لتحقيق الفوز.

وفي المراحل الأربع السابقة، اكتفى بيراميدز بخسارتين وتعادلين.

ورفع الفريق رصيده الى 16 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد وادي دجلة عند ست نقاط في المركز الأخير.

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الى ذلك، حقق سموحة الفوز على ضيفه الجونة 2-1 في المباراة التي اقيمت بينهما في ستاد الإسكندرية.

وافتتح الفائز التسجيل عبر الكاميروني رونالد وانغا (45+2)، وضاعف الليبي محمد الترهوني النتيجة (60)، قبل أن يقلص أحمد حمدي الفارق في الدقيقة 76، علما بأن حارس سموحة الهاني سليمان تصدى في الدقيقة 71 لركلة جزاء نفذها عمرو أحمد عبد الفتاح.

ورفع سموحة رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين أمام الزمالك الذي اكتفى الثلاثاء بالتعادل السلبي مع الانتاج الحربي.

وتجمد رصيد الجونة عند النقطة العاشرة في المركز الثالث عشر.

وحقق المصري فوزا صعبا على مضيفه طلائع الجيش بهدف نظيف لأحمد ياسر (39)، ليرفع رصيده الى 11 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة السابعة في المركز السادس عشر.

وفي ختام مباريات اليوم، اكتفى انبي وحرس الحدود بالتعادل السلبي.