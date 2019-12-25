شكرا لقرائتكم خبر عن نجل فايلر يظهر فى التتش.. هل يكون الأهلى محور ذكريات نجوميته فى الكبر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد نجل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، فى مران الفريق الجماعي، الذي أقيم اليوم الأربعاء، بملعب مختار التتش بالجزيرة.. وقام الطفل بمداعبة الكرة وتبادلها مع والده، وتسديدها على المرمى، كما حرص نجوم الأهلى على الدخول فى وصلات لعب وهزار مع نجل الخواجة السويسرى.

مثل هذة المواقف التى يعيشها النشء الصغير فى طفولتهم وترتبط ما بين العائلة (أقرب المقربين) والموهبة (الهواية المحببة)، تترك أثارها فى النفوس عند الكبر ودائما ما تأتى ذكراتها فى النفوس، فهل يمتلك نجل فايلر من الموهبة ما يمكنه من أن يكون لاعبا محترفا ومشهورا يوما يوما، وحينها من الممكن أن يكون مثل هذا الموقف لعبه وممارساته الكرة داخل ملعب التتش أحدى ذكرياته ودائما ما تتصدر مشاهد ذكرياته الكروية والشخصية عندما يتحدث عن طفولته مثلما يفعل الأن نجوم كبار على مستوى العالم.

وتواجدت أسرة رينيه فايلر، في المران الجماعي للفريق، اليوم الأربعاء، حيث حرصت على متابعة المران بالكامل من بدايته وحتى انتهائه.



نجل فايلر

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور أول 15 دقيقة من المران الأخير عصر الجمعة القادم، قبل مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة في مران الفريق، الذي ينطلق في الرابعة عصرًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي "الكاف"

فيما يقام الاجتماع الفني للمباراة في الثانية ظهر الجمعة المقبل، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني في مقر النادي بالجزيرة، بحضور ممثلي الفريقين، إلى جانب مسؤولي الاتحاد الإفريقي، وحكم ومراقب المباراة، للاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة.

Advertisements



نجل فاير

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي في التاسعة مساء السبت المقبل، على ملعب السلام، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، واستأنف الأهلى تدريباته ظهر اليوم الأربعاء عقب الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندرى أول أمس الاثنين بأربعة أهداف نظيفة فى الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، ويستعد الأهلى لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى يوم السبت المقبل على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويصل فريق بلاتينيوم إلى القاهرة فجر غد الخميس، حيث حرص مسؤولو النادي الأهلي على التواصل مع الفريق الزيمبابوي، لمعرفة موعد وصوله.

وتقرر السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة في مران الأهلي، الذي ينطلق في الرابعة عصرًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي "الكاف"، فيما يقام الاجتماع الفني للمباراة في الثانية ظهر الجمعة المقبل، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني في مقر النادي بالجزيرة، بحضور ممثلي الفريقين، إلى جانب مسؤولي الاتحاد الإفريقي، وحكم ومراقب المباراة، للاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة.