شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة كارتيرون والشيشينى مع لاعبى الزمالك بعد أول مران فى زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك جلسة مع اللاعبين بعد انتهاء المران الأول للفريق اليوم في زامبيا، تحدث فيها عن أهمية مباراة زيسكو وضرورة تحقيق الفوز حتى يستعيد الفريق نغمة الانتصارات، مشددا عليهم بأن يبذلوا قصاري جهدهم لتقديم عرض قوي وعدم الاستهانة بالمنافس.

كما تحدث سامي الشيشيني المدرب العام للفريق، عن أهمية تكاتف جميع اللاعبين وأن يكونوا يدا واحدة حتى يعود الأداء الفني المميز للجميع، مشيرًا إلى أن إدارة النادي توفر كل الإمكانيات للاعبين وعليهم أن يكونوا على قدر المسئولية ويسعوا لاسعاد الجماهير البيضاء، وأوضح الشيشيني أن الجميع في الفريق جهازا فنيا ولاعبين إخوة وعلى قلب رجل واحد، وأن نادي الزمالك ليس صغيرا، مشددا على أنهم لاعبون كبار وننتظر منكم الكثير.

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و‎قاد كارتيرون مران فك العضلات لجميع اللاعبين خلال التدريب الجماعى الذى أقيم على الملعب الفرعي لإستاد ليفى مواناواسا بزامبيا، وذلك بعد أن وصلت البعثة البيضاء إلى مدينة ندولا الزامبية، اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبى المقرر لها السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الزمالك قد تأخرت فى الوصول إلى زامبيا لمدة ساعتين إلا ربع، حيث كان من المفترض أن تصل طائرة الفريق 12 ظهر اليوم، إلا أنه تم تعديل موعد الوصول إلى 1:45 عصر اليوم.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفنى للزمالك أن سبب تأخر وصول طائرة الفريق هو ظروف الطيران الإثيوبى، حيث تأخرت طائرة الفريق فى الإقلاع من أديس أبابا لمدة ساعتين الا ربع.

وتوجهت بعثة الزمالك فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى زامبيا عن طريق ترانزيت إلى أديس أبابا فى رحله تستغرق ثلاث ساعات ونصف ومنها الي إلى مدينه ندولا الزامبية، لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي يوم السبت المقبل في مواجهات الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويحسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، مصير إقامة تدريب الفريق اليوم في زامبيا عقب وصول البعثة ورفض المدير الفني اتخاذ قرارا نهائيا بخوض المران من عدمه، بسبب الحالة البدنية للاعبين عقب رحلة السفر الطويلة من القاهرة الي زامبيا.

وضمت قائمة اللاعبين في بعثة الزمالك كل من : محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - اسلام جابر - محمود الونش في خط الدفاع - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - يوسف أوباما - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - كريم بامبو - مصطفي فتحي في خط الوسط - مصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.