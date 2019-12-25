سوبر كورة.. الهدف 25 ألف + رقم تاريخى وإصابة.. حكاية الدقيقة 51 مع محمد شريف

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وكان محمد الشريف قاد إنبي لفوزاً مهماً على المصري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد السويس ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري المصري، وسجل محمد شريف لاعب إنبي هدف التقدم لفريقه في مرمى المصري في الدقيقة 46 من عمر المباراة .
تعادل فريقا إنبى وحرس الحدود سلبيا فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس فى إطار فاعليات الجولة العاشرة للدورى ، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ليرفع المارد البترولى رصيده إلى 14 نقطة فى المركز السابع لجدول المسابقة ، بينما ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 11 نقطة فى المركز العاشر ، فى لقاء متوسط المستوى فشل فيه الفريقان فى السيطرة على منطقة المناورات ولم تسنح أى فرص على المرميين باستثناء بعض الكرات من جانب عبد اللطيف جريندو مهاجم حرس الحدود الذى بذل مجهودا كبيرا فى منطقة الوسط قابله دفاع محكم من المارد البترولى عن طريق رامى صبرى وأسامة جلال ، فى المقابل لم يظهر محمد شريف مهاجم إنبى الذى ينافس على لقب هداف الدورى فى الموسم الحالى بأى خطورة على مرمى احمد السعدنى حارس مرمى الحدود ، وقد أشهر حكم المباراة الكارت الاحمر فى وجه حامد محمد لاعب الحدود لحصوله على إنذارين.
خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مباراته أمام إنبى بهدفين مقابل هدف، بمنافسات الجولة السادسة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز موسم 2019-2020 ، وتكفل محمد شريف، نجم فريق نادى إنبى، والمعار هذا الموسم من الأهلى، بتسجيل هدف انتصار البترولى فى الوقت القاتل مع الدقيقة الأخيرة من عمر المواجهة.
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