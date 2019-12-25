شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو : بيراميدز يعانى من الغيابات.. والمهم تحقيق الفوز والان مع تفاصيل الخبر
أشار زيزو فى تصريحاته بالمؤتمر الصحفى، أن الفريق يعاني من غيابات كثيرة أثر على الأداء بجانب طريقة لعب دجلة القوية للغاية والتكتيك الرائع، وكل اللاعبين كانت لديهم الرغبة في تحقيق الانتصارات مجددا.
أضاف قائلا: "البدلاء في بيراميدز على نفس المستوى الفني وبإمكانهم تعويض غياب زملائهم، ومحمد فاروق لاعب مهم للغاية هو وباقي لاعبي الفريق، والأهم أن النتيجة تحققت والفوز جاء في الوقت المناسب ليعود لمشوار الانتصارات مرة أخرى".
قال عبد العزيز إن لاعبي بيراميدز استشعروا المسئولية عليهم بعد النتائج الأخيرة الغير جيدة وعملوا بجهد طوال الفترة الماضية تحت قيادته لاستعادة الانتصارات، وهو دائما تحت أمر النادي ويعمل بكل جهد في هذه الفترة، ويتمنى أن يستمر بيراميدز في طريق الانتصارات".
أضاف:" سعيد لمستوى عبد الله السعيد الرائع فهو لاعب مهم للغاية وأحد أفضل لاعبي الكرة المصرية، وفخور بتسجيله للهدف رقم 99 وأتمنى له مواصلة التسجيل في المباريات المقبلة ومساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات".
وحقق بيراميدز فوزًا غاليًا على وادى دجلة بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
أحرز عبد الله السعيد هدف فوز بيراميدز من ركلة جزاء فى الدقيقة 75، ويعد هذا الفوز هو الأول لفريق بيراميدز تحت قيادة "زيزو" بعد رحيل الفرنسى سبستيان ديسابر، الذى لم يحقق الفوز فى أخر 3 مواجهات بالدورى.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 16 محتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 13 هدفًا، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 6 ويقع فى المركز الأخير بالجدول بعد أن لعب 10 مباريات فاز في لقاء وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفًا.
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