شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو : بيراميدز يعانى من الغيابات.. والمهم تحقيق الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف عبد العزيز عبد الشافي زيزو، المدير الفني لفربق نادي بيراميدز مباراته أمام وادي دجلة بـ"الصعبة للغاية" مؤكدًا أن الفوز كان الأهم بغض النظر عن الأداء لأن الفريق كان يمر بحالة نتائج غير جيدة، متمنيا أن يساعد هذا الفوز اللاعبين في تحقيق مزيد من الانتصارات مستقبلا.

أشار زيزو فى تصريحاته بالمؤتمر الصحفى، أن الفريق يعاني من غيابات كثيرة أثر على الأداء بجانب طريقة لعب دجلة القوية للغاية والتكتيك الرائع، وكل اللاعبين كانت لديهم الرغبة في تحقيق الانتصارات مجددا.

أضاف قائلا: "البدلاء في بيراميدز على نفس المستوى الفني وبإمكانهم تعويض غياب زملائهم، ومحمد فاروق لاعب مهم للغاية هو وباقي لاعبي الفريق، والأهم أن النتيجة تحققت والفوز جاء في الوقت المناسب ليعود لمشوار الانتصارات مرة أخرى".

قال عبد العزيز إن لاعبي بيراميدز استشعروا المسئولية عليهم بعد النتائج الأخيرة الغير جيدة وعملوا بجهد طوال الفترة الماضية تحت قيادته لاستعادة الانتصارات، وهو دائما تحت أمر النادي ويعمل بكل جهد في هذه الفترة، ويتمنى أن يستمر بيراميدز في طريق الانتصارات".

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أضاف:" سعيد لمستوى عبد الله السعيد الرائع فهو لاعب مهم للغاية وأحد أفضل لاعبي الكرة المصرية، وفخور بتسجيله للهدف رقم 99 وأتمنى له مواصلة التسجيل في المباريات المقبلة ومساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات".