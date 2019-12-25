شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب صادم للزمالك فى إحصائيات الشوط الأول من الدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إحصائيات الدوري المصري الممتاز في نصف المباريات "الشوط الأول" ترتيب صادم للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض "الزمالك" يزيد من معاناة الأبيض كثيراً في البطولة المحلية الأشهر خلال الموسم الحالي خاصة وأنه أحد قطبي الكرة المصرية الذين يسطرون عبر التاريخ الحالي والسابق أرقاماً قياسية لم يستطع أي نادي بخلاف غريمه التقليدي النادي الأهلي تحقيقه خاصة وأن نتائجه السلبية التي تحققت في المباريات التسعة التي لعبها جعلته في المرتبة الرابعة من عمر المسابقة على المستوى العام للترتيب حتى نتائج مباريات الأمس.

ويقع في مذيلة جدول الدوري المصري مصر المقاصة برصيد 4 نقاط يسبقه طنطا في المركز قبل الأخير، وطلائع الجيش برصيد 7 نقاط لكل منهما.

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ويستعد الزمالك لخوض مباراته المرتقبة ضد زيسكو الزامبي في المباراة التي ستقام ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام في الثالثة عصر السبت المقبل، وتوج النادي الموسم الماضي ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية أثر تغلبه في المباراة النهائية على نظيره نهضة بركان المغربي في واحدة من مفاجآت القلعة البيضاء السعيدة لجماهيره بعد غياب دام طويلاً عن التتويج بالألقاب القارية، وهي البطولة التي أهلت الفريق لخوض منافسات السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي والمقرر إقامتها فبراير المقبل.

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