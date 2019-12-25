شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز يكشف سبب غياب إسلام عيسى أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أيمن فريد طبيب فريق الكرة بنادي بيراميدز عن سبب غياب إسلام عيسى صانع الألعاب عن مباراة وادي دجلة التى ستقام بعد قليل على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري، فى مواجهة صعبة للفريقين حيث تعادل بيراميدز مع المصرى بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة فيما خسر وادى دجلة من انبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى إطار نفس الجولة.

واستبعد عبد العريز عبد الشافي زيزو، المدير الفني لبيراميدز، إسلام عيسى من قائمة مباراة دجلة، وأوضح طبيب الفريق أن إسلام شعر بشد في العضلة الخلفية قرر معها منحه راحة واستبعده الجهاز الفني من اللقاء لصعوبة مشاركته في المواجهة القوية.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: مهدي سليمان خط الدفاع: محمد حمدي - عمر جابر- علي جبر - أحمد أيمن منصور خط الوسط: إبراهيم حسن- عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا خط الهجوم: جون أنطوي