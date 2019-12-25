شكرا لقرائتكم خبر عن هليوبوليس يوافق على انضمام أفضل لاعب فى مونديال اليد إلى صفوف نيم الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مسئولو نادى هليوبوليس برئاسة عمرو السنباطى، على انضمام أحمد هشام السيد "دودو" لاعب كرة اليد بالنادى الحاصل على افضل لاعب فى كأس العالم للناشئين بمقدونيا الى صفوف نادى نيم الفرنسى .

وتم الاتفاق على انضمام دودو الى الفريق الفرنسى لمدة موسمين عقب انتهاء بطولة افريقيا، ويتواجد دودو حاليا مع بعثة المنتخب الاول فى معسكر صربيا استعدادا لخوض منافسات بطولة افريقيا المقرر اقامتها فى تونس خلال الفترة من 15 وحتى 25 يناير القادم والمؤهلة الى اولمبياد طوكيو 2020 .

ومن المقرر أن ينضم افضل لاعب فى العالم الى فريق نيم وانهاء اجراءاته عقب بطولة افريقيا، يذكر ان دودو حصل ايضا مع منتخب الشباب على برونزية كأس العالم لمواليد 98 التى اقيمت فى اسبانيا ايضا .

و يتواجد فى صفوف نيم الفرنسى أيضا لاعب الزمالك وهليوبوليس السابق محمد سند و المحترفة مروة عيد عبد الملك ، وتضم قائمة منتخب مصر فى معسكر صربيا الحالى كلا من اللاعبين ، كريم هنداوي ومحمد علي وعصام الطيار لحراسة المرمي وأحمد الأحمر وسيف الدرع ووسام نوار وممدوح هاشم ويحيي الدرع ومحمد سند وأكرم يسري ويحيي خالد ومحسن رمضان وأحمد خيري وأحمد هشام السيد وعلي زين وحسن قداح وعمر بكار وأحمد مؤمن وإبراهيم المصري واحمد عادل وخالد وليد.

وشهدت بطولة كأس العالم بمقدونيا تالق دودو و معه عبد الرحمن حميد، حارس مرمى منتخب مصر لناشئى اليد و النادى الأهلى ، الحاصل على كأس أفضل حارس مرمى فى كأس العالم التى فى ظل ظهوره بشكل مميز فى جميع مباريات البطولة، وكان من ضمن الأسباب الرئيسية فى فوز الفراعنة بالبطولة .

Advertisements

فيما حصل حسن وليد، لاعب المنتخب الوطنى لناشئى اليد والزمالك ، على لقب هداف بطولة العالم للناشئين، بالإضافة إلى تتويجه بأفضل ظهير أيسر فى البطولة التى توج بها المنتخب المصرى.

وأحرز حسن وليد 51 هدفا مع منتخب مصر لناشئى اليد جميع مباريات البطولة.