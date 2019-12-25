شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى الجولة الـ 16 بدورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أقيمت على مدار اليوم الأربعاء مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ16 بدورى كرة اليد المرتبط بالمحترفين مواليد 2000 للموسم المحلى 2019 /2020.

شهدت هذه الجولة فوز كل من الزمالك على 6 أكتوبر 33/28 و الأهلى على سبورتنج 23 /20 والبنك الأهلى على المعادى 36 /24 و الطيران على أصحاب الجياد 26 /15 وسموحة على الأوليمبى 30 / 28 وحدائق الأهرام على محافظة الفيوم 27 /14 .

بينما تشهد الجولة الأخيرة فى الدور الأول المقرر لها الثلاثاء المقبل مواجهات بين كل من الأهلى مع الزمالك و6 أكتوبر مع المعادى والطيران مع سبورتنج والأوليمبى مع البنك الأهلى وهليوبوليس مع أصحاب الجياد وطلائع الجيش مع سموحة وحدائق الأهرام مع الجزيرة وجزيرة الورد مع الزهور والحوار مع محافظة الفيوم.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم صالة أكتوبر الدولية لاستضافة لقاء القمة فى ختام الدور الأول فى تمام السادسة مساء بحضور حاملى بطاقات الاتحاد و أعضاء كلا الناديين .

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وشهدت الجولة الـ15 من دورى اليد فوز كل من الزمالك على سبورتنج 24 /21 و 6 أكتوبر على البنك الأهلى 32 /28 و الأهلى على أصحاب الجياد 40 /25 و المعادى على سموحة 31 /25 و الطيران على الجزيرة 27 /18 و الأوليمبى على الزهور 33 /23 و هليوبوليس على محافظة الفيوم 35 /19 و طلائع الجيش على الحوار 37 /28 و حدائق الأهرام على جزيرة الورد 34 /31.