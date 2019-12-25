شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بيراميدز يتعادل سلبيًا مع وادى دجلة فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز و وادى دجلة التى تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

شهد الشوط الأول، تعرض مروان حمدى مهاجم وادى دجلة للإصابة فى العضلة الخلفية، بالدقيقة 13، واضطر الجهاز الفنى بقيادة اليونانى تاكيس جونيس بإجراء تبديل اضطرارى بخروج مروان حمدى ونزول أحمد حسن بدلاً منه.

وسدد إسحاقو يعقوبو لاعب دجلة كرة صاروخية ارتطمت فى عارضة مرمى بيراميدز، ثم ارتدت لأحمد حسن الذى سددها مرة أخرى وتصدى لها المهدى سليمان حارس بيراميدز فى الدقيقة 20، بعدها نفذ لاعبو دجلة ضربة ركنية ونجح إريك تراورى لاعب بيراميدز فى شن هجمة مرتدة وانفرد بمرمى محمد عبد المنصف حارس دجلة الذى تألق وتصدى لهدق محقق.

وضم تشكيل وادى دجلة كلاً من..

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

فى الدفاع: أحمد رمضان بيكهام – محمود رضا - اسحاقو يعقوبو – خالد رضا

فى الوسط: عبد الرحمن بودى – محمد هلال – محمد عبد العاطى – عبد الكبير الوادى – رفيق كابو

فى الهجوم: مروان حمدى

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وضم تشكيل بيراميدز كلاً من..

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمد حمدي - عمر جابر- علي جبر - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: إبراهيم حسن- عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا

خط الهجوم: جون أنطوي

ويحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 13 هدفًا فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز في لقاء وتعادل فى 3 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفًا.

ويسعى عبد العزيز عبد الشافى المدير الفنى المؤقت لبيراميدز لتحقيق انتصاره الأول مع الفريق سعيًا للعودة للمربع الذهبى مرة أخرى، واستقرت إدارة فريق بيراميدز على التعاقد مع مدير فني أجنبي لخلافة الفرنسي سبستيان ديسابر الذي رحل بالتراضي عن القيادة الفنية للفريق بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة بمسابقة الدوري، فضلاً عن تدنى المستوى الأمر الذي أدى لاتخاذ الإدارة قرارًا بإنهاء التعاقد مع ديسابر رغم النتائج المميزة التي حققها الفريق تحت قيادته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

فيما يسعى اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة للتمسك بالأمل الأخير للنجاة من الهبوط حيث طالب لاعبيه بتحقيق فوز غالى أمام منافس قوى لا يستهان بقدرات لاعبيه.